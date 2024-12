Evento em Palhoça oferece orientações a pescadores nesta quarta e quinta-feira

Agricultura Há 1 hora Câmara Setorial da Agroinovação cria Grupos de Trabalho para ampliar ações de conectividade e tecnologia para o campo Foto: Arquivo/SARO estado de Santa Catarina é reconhecido pelo potencial empreendedor, o setor da inovação é um dos mais promissores do Brasil e co...

Agricultura Há 1 dia Núcleo de Inovação da Epagri transforma demandas tecnológicas da sociedade em oportunidades de negócio Após o AgTech Day, o NIT da Epagri cNIT vai negociar as demandas com empresas interessadasUm repelente derivado de óleo de cravo e um dispositivo p...