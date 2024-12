Núcleo de Inovação da Epagri transforma demandas tecnológicas da sociedade em oportunidades de negócio

Após o AgTech Day, o NIT da Epagri cNIT vai negociar as demandas com empresas interessadas

Um repelente derivado de óleo de cravo e um dispositivo para evitar roubo de colmeias são duas tecnologias que em breve poderão gerar novos negócios em Santa Catarina. Essas oportunidades surgiram a partir do trabalho de Inovação Aberta coordenado pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da Epagri (NIT) . Este Núcleo tem a capacidade de aproximar demandas da sociedade a empresas que procuram boas ideias para desenvolver produtos ou soluções inéditas.

Por meio da Inovação Aberta, entre os anos de 2022 e 2023 o NIT da Epagri recebeu 47 demandas acadêmicas, científicas ou tecnológicas. Em 2024, todas elas receberam os devidos encaminhamentos e as duas acima fizeram parte da programação do AgTech Day, em novembro, em Florianópolis. Esse evento foi uma realização da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) para promover o encontro dos diferentes atores em prol da tecnologia e da inovação. Depois disso, o NIT vai negociar as duas ideias com empresas interessadas.

Capacitação em inovação aberta

A aproximação dessas demandas com os parceiros somente foi possível após capacitações específicas viabilizadas pelo NIT em 2024. Conforme o coordenador do Núcleo, Enilto de Oliveira Neubert, o objetivo foi habilitar as equipes para estruturar as demandas de forma eficaz. Neste primeiro momento, o NIT capacitou representantes de pesquisa agropecuária e da extensão rural da Epagri que enviaram demandas.

Com apoio da Fapesc, em 2024 o NIT proporcionou a participação desses atores em diferentes cursos e oficinas. Dentre eles, Enilto cita a oficina de Desing Thinking, abordagem para estruturar demandas de forma centrada no usuário, interativa e eficiente. Outro exemplo foi o workshop sobre Business Model Canvas, ferramenta visual que ajuda a organizar as ideias sobre um negócio, permitindo a criação de um modelo estruturado e coerente.

De acordo com Enilto, trazer conteúdos básicos que permitam aos profissionais da Epagri estabelecer parcerias em busca de soluções tecnológicas que promovam o desenvolvimento e a competitividade do agro catarinense é um esforço que será cada vez mais constante e intenso na Epagri.

Apresentação de demandas à Epagri

Qualquer pessoa ou empresa pode apresentar à Epagri demandas do setor agropecuário. Para isto, o usuário deve acessar a Plataforma de Inovação Aberta da Epagri e preencher um formulário disponível na área Mapeamento das Demandas do Agro. Elas estão classificadas na Plataforma de Inovação por nove tipos, como equipamento, automação e software, por exemplo.

Cabe à Epagri avaliar se é possível atender as demandas apresentadas na sua plataforma e como isso será feito. “O atendimento a essas demandas pode vir dos próprios pesquisadores e extensionistas da Epagri ou em parcerias com outras instituições de ciência e tecnologia e também em conjunto com empresas”, esclarece o coordenador do NIT.

Caso não possua expertise para o tratamento adequado, a Epagri também pode repassar a demanda para ser atendida por outra instituição. Ao mesmo tempo que recebe as demandas, a Epagri interage com centros e ambientes de inovação para prospectar parcerias, como foi o caso do AgTech Day com a Acate.

Mais informações e entrevistas: Enilto de Oliveira Neubert, coordenador do NIT, fone (48) 3665-5393

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber

Assessora de Comunicação da Epagri

Fones (48) 3665-5407/99161-6596