Município de Redentora ganha Selo Ouro em reconhecimento do governo federal para Secretarias de Educação que se destacaram na Alfabetização em 2024

O município de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Educação, obteve o Selo Ouro na iniciativa Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, do governo federal, obtendo 90 pontos.

A iniciativa do Ministério da Educação visa a reconhecer o trabalho das Secretarias de Educação na alfabetização das crianças brasileiras, celebrando os avanços alcançados ao longo do ano de 2024. Participaram as Secretarias que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Para participar, a Secretaria Municipal de Educação de Redentora inscreveu-se no processo de concessão do Selo e respondeu ao questionário de inscrição. Depois disso anexou os documentos comprobatórios, conforme estabelecido no edital.

O emblema é dividido em três categorias: bronze, prata e ouro. É um reconhecimento simbólico concedido às gestões. A cerimônia de entrega do emblema acontecerá em Brasília (DF), em data a ser definida.

Entre os objetivos do Selo Alfabetização está incentivar a adoção de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão pública da educação comprometidos com o cumprimento das metas de alfabetização e de redução de desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE).

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é realizado em regime de colaboração entre a União e os entes federados. O objetivo é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, conforme previsto na Meta 5 do PNE. O CNCA busca, ainda, garantir a recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público.