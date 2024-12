Estado conclui duas obras em escolas da Região Celeiro

Reforma no telhado da EEIEF Marechal Cândido Rondon, em São Valério do Sul. (Foto: Tupac Amaru Casarotti Cardoso/SOP)

O Governo do Estado concluiu duas obras em escolas da Região Celeiro, beneficiando quase mil alunos. Juntas, a Escola Estadual de Ensino Médio Santo Augusto, em Santo Augusto, e a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Marechal Cândido Rondon, em São Valério do Sul, receberam R$ 291 mil. A fiscalização foi feita pela 17ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas de Santa Rosa.

As reformas fazem parte da recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo vem fazendo desde 2023. Na escola de Santo Augusto, situada no Bairro Floresta, foram investidos R$ 181 mil na substituição da quadra e dos refletores do ginásio. Já na Escola de São Valério do Sul, localizada no Posto Indígena Inhacorá, foram R$ 109,9 mil na reforma do telhado.