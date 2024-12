Municípios que mais vacinaram no Estado recebem prêmio e certificação de reconhecimento

Premiação foi realizada no auditório do Ministério Público em Porto Alegre -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite participou, nesta quinta-feira (5/12), da entrega do Selo Município Amigo da Vacina, que valoriza as estratégias de imunização adotadas pelas prefeituras em todo o Estado. A iniciativa da Secretaria da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público Estadual (MPRS), certifica os municípios do Rio Grande do Sul que atingiram as metas de coberturas vacinais em três vacinas do calendário básico.

“Vacinas salvam vidas! Muito obrigado por lutarem pela saúde e estarem ao lado da ciência e de quem trabalha para desenvolver as vacinas como instrumento que protege não só quem as recebe, mas também a das pessoas à sua volta. O Rio Grande do Sul defende a vacina, a ciência, e tem aqui uma demonstração clara do engajamento da nossa sociedade, a partir dos municípios. Vocês fazem acontecer na ponta toda a nossa política de imunização. Por isso, fazemos questão de valorizar aqueles que colocam uma energia adicional para fazer com que se estenda a cobertura vacinal da nossa população”, afirmou Leite.

"O RS defende a vacina, a ciência, e tem aqui uma demonstração clara do engajamento da nossa sociedade", disse Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

A premiação, realizada no auditório do MPRS, em Porto Alegre, considerou a aplicação das vacinas Pentavalente, Tríplice Viral e HPV. Cada tipo representou uma categoria – baby, dente de leite e teens, respectivamente – com uma meta a ser atingida na cobertura vacinal em 2023 em suas respectivas faixas etárias (veja abaixo). E os selos foram divididos, conforme o número de categorias em que a meta tenha sido batida, em Ouro (três categorias atingidas), Prata (duas) e Bronze (uma).

“O que nós estamos fazendo aqui hoje é garantir o direito à vida e o direito à saúde das crianças e dos adolescentes. Nós identificamos, junto com o governo, que havia uma redução na cobertura vacinal do Estado. Por isso, buscamos formas de diminuir o gap na vacinação através de medidas como esta, que estimulam as boas práticas e reconhecem o sucesso alcançado. Não é por acaso, portanto, que 84% dos municípios do Estado foram contemplados”, celebrou o procurador-geral de Justiça do RS, Alexandre Saltz.

Entre os 497 municípios, 139 receberam o Selo Ouro, por alcançarem a meta nas três vacinas. Outras 129 cidades cumpriram o índice estabelecido em dois tipos de imunizante e ficaram com o selo Prata, e 149 levaram o Bronze por baterem a meta em ao menos uma das categorias.

As categorias somam 417 cidades que atingiram a meta de aplicação de pelo menos um dos três imunizantes enlencados no Selo Município Amigo da Vacina. Na solenidade, representantes de 16 cidades, um de cada coordenadoria regional de saúde, receberam os certificados em mãos, simbolizando a entrega a todos os agraciados.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria da Saúde com o Ministério Público do Rio Grande do Sul -Foto: Maurício Tonetto/Secom

"Todos os premiados fizeram um trabalho fantástico para ampliar a imunização, em especial as equipes de vacinadores. É um dia de muita emoção. Chegar ao mês de dezembro com essa representação expressiva de municípios que atingiram metas mostra que, de fato, eles fizeram aquilo que é o mais importante: proteger o cidadão desde o início da sua vida", ressaltou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

“Ignorar a ciência é abrir portas para que doenças que já foram erradicadas possam voltar, além de deixar de avançar na redução de doenças que podem ser erradicadas se nos mobilizarmos conjuntamente”, finalizou o governador.

Categorias de premiação



(vacina Pentavalente): cobertura maior ou igual a 95% para terceira dose para menores de um ano de idade. Dente de Leite (vacina Tríplice Viral): cobertura maior ou igual a 95% para primeira dose para crianças de um ano de idade.

(vacina Tríplice Viral): cobertura maior ou igual a 95% para primeira dose para crianças de um ano de idade. Teens (HPV): cobertura maior ou igual a 80% para adolescentes e pré-adolescentes de nove a 14 anos (uma dose).

Premiados com o Selo Município Amigo da Vacina

Selo Ouro : 139 municípios (atingiram a meta nas três vacinas).

: 139 municípios (atingiram a meta nas três vacinas). Selo Prata : 129 municípios (atingiram a meta em duas das três vacinais).

: 129 municípios (atingiram a meta em duas das três vacinais). Selo Bronze: 149 municípios (atingiram a meta em uma das três vacinais).

Número de municípios que atingiram as metas de vacinação

(Pentavalente): 237 municípios Dente de Leite (Tríplice Viral): 277 municípios

(Tríplice Viral): 277 municípios Teens(HPV): 310 municípios

Confira a tabela das coberturas vacinais de todos os municípios do Estado com o respectivo selo recebido.

Imuniza Escola

Na solenidade, também foram entregues premiações do projeto Te Vacina RS – Imuniza Escola, que contempla os municípios que alcançaram, entre janeiro e outubro deste ano, os maiores índices de vacinação contra o HPV, na faixa etária de nove a 14 anos.

O prêmio consiste no repasse de recursos que variam de R$ 40 mil a R$ 100 mil para os municípios que obtiveram as coberturas mais altas (desde que atingido o mínimo de 80% preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações). São premiados o 1º e 2º lugar de cada uma das cinco categorias conforme o tamanho da população alvo nos municípios.

As cidades contempladas poderão utilizar o recurso na Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde (APS), em ações como qualificação da rede de frio municipal (espaços para armazenamento de vacinas), modernização das salas de vacina, elaboração de material educativo com a temática de imunizações e ações externas às unidades de aplicação dos imunizantes relacionadas à importância da proteção vacinal, entre outras.

A partir de 2025, o projeto também irá auxiliar no cruzamento de dados de matrículas escolares dos municípios com os registros da SES sobre vacinas aplicadas. O objetivo é fornecer às prefeituras um mapeamento de quais crianças e adolescentes necessitam completar alguma etapa de vacinação pendente. Para formalizar a novidade, um termo de cooperação entre Estado e MP foi assinado na solenidade.

“Esse trabalho terá um impacto muito importante a partir do compartilhamento de dados nos nossos sistemas protegidos e dotados de toda a segurança. As prefeituras poderão avançar na busca ativa dos jovens com vacinação pendente e, com isso, ampliar ainda mais a proteção coletiva das suas populações”, afirmou a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa.

Premiados no Programa Imuniza Escola RS - Vacinação HPV

Categoria 1 - Municípios com mais de 10.000 crianças ou adolescentes de nove a 14 anos (17 cidades concorrentes)

Não houve premiados, pois nenhum município atingiu o mínimo de 80% de cobertura no público-alvo global.

Caxias do Sul e Gravataí receberam certificado de reconhecimento por terem atingido os 80% de cobertura entre o público das meninas (Caxias do Sul com 91,97% e Gravataí com 80,74%)

Categoria 2 - Municípios com 1.501 a 10.000 crianças ou adolescentes de nove a 14 anos (99 cidades concorrentes)

1º lugar (R$ 100 mil): Caçapava do Sul (96,77% de cobertura)

2º lugar (R$ 75 mil): Campo Bom (95,29%)

Categoria 3 - Municípios com 501 a 1.500 crianças ou adolescentes de nove a 14 anos (139 cidades concorrentes)

1º lugar (R$ 75 mil): Júlio de Castilhos (102,67%)

2º lugar (R$ 50 mil): Sobradinho (96,65%)

Categoria 4 - Municípios com 301 a 500 crianças ou adolescentes de nove a 14 anos (100 cidades concorrentes)

1º lugar (R$ 75 mil): Fazenda Vilanova (103,07%)

2º lugar (R$ 50 mil): Tuparendi (100,91%)

Categoria 5 - Municípios com até 300 crianças ou adolescentes de nove a 14 anos (142 cidades concorrentes)

1º lugar (R$ 50 mil): Coxilha (114,72%)

2º lugar (R$ 40 mil): Saldanha Marinho (111,43%)

Confira a tabela das coberturas vacinais do HPV de todos os municípios do Estado e os respectivos vencedores por categoria.

As vacinas

Pentavalente: protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactériaHaemophilus influenzae tipo B. Está indicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade).

Trípliceviral: protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. É indicada uma dose aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses com a tetraviral (tríplice viral mais varicela).

HPV: protege do Papilomavírus Humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos cânceres de colo de útero, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres. A vacina é indicada para meninas e meninos de nove a 14 anos, com esquema de dose única.