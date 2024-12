Saúde avança em habilitações e regulação em última reunião da CIB deste ano

Foto: Robson Valverde/ Ascom SES

A última reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), do ano de 2024, realizada nesta quinta-feira, 5, teve a presença de mais de 70 pessoas e tratou de avanços importantes na Saúde de Santa Catarina. O encontro ocorreu no prédio central da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com a participação do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, secretária adjunta Cristina Pires Pauluci, secretária de Saúde de São José e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-SC), Sinara Simioni, gestores da SES e municipais, técnicos e profissionais da saúde de todo o Estado.

O secretário Diogo Demarchi agradeceu a todos pelo intenso trabalho durante o ano. “A CIB é um espaço mensal, necessário para que a gente possa discutir a saúde pública em todas as regiões do estado, situações importantes e ampliação de serviço. Neste último encontro do ano, foram mais de 10 itens de habilitação de novos serviços, ajustes no processo de regulação e também já planejando o futuro para 2025. Então, essa parceria e diálogo com o município e esse espaço formal são fundamentais para a construção da política pública de saúde no estado de Santa Catarina”, destaca.

Entre as pautas deliberadas e pactuadas pelos membros do Cosems, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), está a aprovação da segunda motolância para atender Balneário camboriú; habilitações de aeronaves asa rotativa em Criciúma, em Chapecó, em Lages, e em Joaçaba. Ainda foram aprovadas outras habilitações para a ampliação de serviços e leitos em diversos municípios.

Na oportunidade, também foram tratadas melhorias na Regulação do Estado. Entre elas, mudanças de fluxos internos para diminuir o tempo de espera e atender, de forma mais eficiente, os pacientes do SUS. O sistema Agenda Cirúrgica, que unificou as informações dos pacientes que aguardam por cirurgias eletivas em todo o Estado, tem registrado avanços com maior agilidade no gerenciamento, segurança nos dados dos pacientes, informações entre as macrorregionais, unidades hospitalares e municípios, entre outras funções.

