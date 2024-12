Hospital Regional Hans Dieter recebe novas cadeiras de rodas

Foto: Comunicação / HRHDS

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), de Joinville, foi contemplado com cinco novas cadeiras de rodas hospitalares modernas. Elas serão usadas por pacientes com mobilidade reduzida nas dependências do hospital do Governo do Estado. A iniciativa foi do Rotary Clube Joinville Iririú, articulada com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) que faz a gestão do hospital.

“Essa doação é de suma importância, principalmente para os pacientes com mobilidade reduzida. Agradecemos e parabenizamos pela iniciativa”, afirma a diretora-geral do HRHDS, Aldilete Alves Cardoso Fantuci.

As cadeiras de rodas recebidas possuem estrutura reforçada, projetadas para suportar até 110kg, estrutura em aço dobrável em X e pneus maciços. São fundamentais para locomoção segura e adequada de pacientes do Hospital Regional, que possuem mobilidade reduzida nas dependências do hospital. Todas as cadeiras foram devidamente etiquetadas pelo setor de patrimônio e distribuídas para o pronto socorro e portaria central do HRHDS.

O presidente do Distrito LD-5 do Lions Clube Joinville Irirú, Ademar Tallman, explicou que a doação é proveniente de diversas contribuições de pessoas físicas e jurídicas. “Nós temos um olhar muito aguçado para a saúde”. Ele ainda acrescenta que a organização tem parcerias e projetos envolvendo, por exemplo, bancos de leite e doação de fraldas geriátricas. O objetivo é realizar iniciativas em conjunto com o poder público para ampliar os resultados. “Você transforma a vida das pessoas”, finaliza.