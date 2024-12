Saúde em Obras: secretaria entrega equipamento para aquecimento de água ao Hospital Waldomiro Colautti

Unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Hospital Dr. Waldomiro Colautti, em Ibirama, recebeu novas melhorias na infraestrutura de sua Central de Aquecimento de Água. Com investimentos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram instalados dois novos reservatórios (boilers) de 3 mil litros cada.

A diretora do hospital, Heloisa Pereira de Jesus, destacou a importância das mudanças para o atendimento hospitalar. “A aquisição e troca dos boilers foi necessária devido ao estado de desgaste de conservação. É um equipamento imprescindível na área hospitalar, pois serve como um reservatório térmico de água”, afirmou.

De acordo com o Gerente de Acompanhamento de Obras e Manutenção (Geoma) da SES, Arnaldo Graupner, os equipamentos antigos comprometiam a eficiência do sistema alimentado por aquecedores a gás GLP, gerando desperdícios de água e energia. “Os novos boilers de aço inoxidável oferecem maior durabilidade, melhor desempenho e prolongam a vida útil do sistema”, explicou. Os antigos equipamentos que apresentavam vazamentos constantes e pontos de corrosão, serão leiloados.

A atual melhoria se soma às realizadas no ano passado, quando a central de aquecimento de água do hospital foi equipada com a instalação de quatro aquecedores de passagem, controladores de temperatura digitais, bombas de circulação e uma nova central de gás GLP, substituindo a antiga caldeira a vapor movida a lenha.

O Hospital Dr. Waldomiro Colautti oferece Serviço de Emergência 24 horas, Maternidade, Clínica médica e pediátrica, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Serviço de Diagnóstico de Imagem. Com um total de 102 leitos de internação, foram realizados este ano na unidade mais de 39,7 mil atendimentos emergenciais, 11,3 mil atendimentos ambulatoriais e 3,9 mil internações.