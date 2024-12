Escola de Saúde Pública da SES oferece nova turma do curso sobre Desenvolvimento Neuropsicomotor

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), por meio da Escola de Saúde Pública (ESPSC), em parceria com a Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS) e a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), está promovendo a 4ª edição do curso “Desenvolvimento Neuropsicomotor: o papel do profissional de saúde”.

O curso é gratuito, na modalidade EaD autoinstrucional, permitindo acesso em qualquer horário e local.

Público-alvo

Profissionais da área da saúde.

Conteúdo Programático

Unidade I: Desenvolvimento neuropsicomotor da criança;

Desenvolvimento neuropsicomotor da criança; Unidade II: Fatores de risco, sinais de alerta e detecção precoce de atrasos neuropsicomotores;

Fatores de risco, sinais de alerta e detecção precoce de atrasos neuropsicomotores; Unidade III: Estimulação precoce;

Estimulação precoce; Unidade IV:Atribuições das equipes de atenção primária no acompanhamento de crianças com atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor.

Cronograma

Inscrições: 02 a 15 de dezembro de 2024

02 a 15 de dezembro de 2024 Início do curso: 18 de dezembro de 2024

18 de dezembro de 2024 Encerramento:26 de janeiro de 2025

Inscrição

Preencha o formulário no link: Formulário de Inscrição

Para mais informações sobre cursos e atividades, siga a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina no Instagram: @espsc .