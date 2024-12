Secretário de Saúde de Santa Catarina recebe homenagem do Corpo de Bombeiros do Estado

Foto: Ana Melhado ASCOM/SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, recebeu a medalha dos 90 anos do Corpo dos Bombeiros Militar de Santa Catarina. A condecoração homenageou autoridades que colaboraram significativamente com o desenvolvimento da instituição. A cerimônia ocorreu na manhã desta quarta-feira, 4, no auditório da Secretaria de Segurança Pública, em Florianópolis.

“Agradeço ao Corpo de Bombeiros por esse merecimento. É uma honra fazer parte da história dessa instituição que realiza um trabalho tão importante para os catarinenses. A Secretaria de Estado da Saúde é parceira do Corpo de Bombeiros”, agradece o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Soldado Eduardo Silva de Souza CBMSC

No ato, outras 12 autoridades e personalidades foram agraciadas com a honraria por sua contribuição ao crescimento e fortalecimento institucional do Corpo dos Bombeiros Militar de Santa Catarina. Entre elas, o superintendente de Urgência e Emergência da SES, Marcos Fonseca.

