Seminário regional do Programa Estadual de Agroindústria Familiar reúne mais de 250 pessoas em Caxias do Sul

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul e Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater/RS-Ascar) realizaram, nesta quarta-feira (4/12), em Caxias do Sul, a décima e última edição de 2024 do Seminário Regional do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf). O evento, realizado nos pavilhões da Festa da Uva, reuniu mais de 250 participantes, incluindo técnicos, representantes de agroindústrias, cooperativas, vigilância sanitária e secretarias municipais da região administrativa da Emater/RS de Caxias do Sul.

O seminário discutiu os contextos e perspectivas do Peaf, destacando a qualidade e as tradições que tornam os produtos gaúchos diferenciados no mercado nacional. O chefe de gabinete da SDR, Norton Baum, representou o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, na abertura do evento.

“Ver este espaço lotado comprova que os produtores familiares gaúchos não param nunca. Estão sempre se atualizando e buscando novos conhecimentos para aprimorar seus produtos. Essa é a resiliência e a força que caracterizam os agricultores gaúchos”, afirmou Baum.

O gerente regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul, Gilberto Bonatto, representando o presidente Luciano Schwerz, também destacou a importância do programa e da parceria entre a SDR e a Emater/RS.

“O Peaf é um programa fundamental, com 12 anos de história. Ao longo desse período, avançamos significativamente no desenvolvimento do Estado por meio dessa política pública. Trata-se de uma iniciativa de grande relevância social, econômica e ambiental”, frisou Bonatto. Ele ainda aproveitou para parabenizar os extensionistas presentes pelo Dia Nacional do Extensionista Rural, celebrado em 6 de dezembro.

O evento em Caxias do Sul marcou o encerramento de uma série de dez seminários realizados ao longo de 2024 em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Os encontros abordaram os avanços conquistados pelo programa em seus 12 anos de existência e discutiram as próximas ações dessa política pública, que atualmente conta com quase 4 mil agroindústrias cadastradas.

Ao longo do ano, foram percorridos mais de 6 mil quilômetros em todas as regiões do Estado, com o objetivo de ouvir as demandas dos agricultores e dos técnicos da Emater/RS. Essa escuta ativa visa tornar o programa ainda mais relevante para os envolvidos. Os seminários contaram com o apoio de importantes instituições parceiras, como Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-RS), Via Campesina e Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob).

Entrega de Certificados de Inclusão no Peaf

Durante o evento em Caxias do Sul, o chefe de gabinete da SDR e o diretor do Departamento de Agroindústria Familiar (DAF/SDR), Flávio Smaniotto, entregaram, em conjunto com a equipe da Emater/RS Caxias do Sul, os certificados de inclusão no Peaf para 12 empreendimentos da região. Foram contemplados:

Ag. Foresti - Pinto Bandeira

Ag. Doces Sclaco – Guaporé

Ag. Dirceu Pasquali - Monte Belo do Sul

Ag. Lovisa Massas Caseiras - Monte Belo do Sul

Ag. Vinícola Nono Natal - Bento Gonçalves

Ag. Die Kolonie – Gramado

Ag. Belfiori - Bento Gonçalves

Ag. Vinhos Petroli - Bento Gonçalves

Ag. Contini - Coronel Pilar

Ag. Vinhos Seu Zé - Caxias do Sul

Ag. Vinícola Pinhal Alto - São Valentim do Sul

Ag. São Pelegrino - Nova Bassano

Sobre o Peaf

Criado pelo Decreto 49.341/2012, o Peaf oferece linhas de crédito com juros reduzidos via Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper), apoia a regularização sanitária e ambiental, organiza espaços de comercialização e incentiva a formação de cooperativas. Além disso, promove cursos de qualificação e assistência técnica para estimular a legalização e o fortalecimento das agroindústrias familiares, consolidando-as como pilares do desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado.