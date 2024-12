Dezembro Laranja: Estado lança campanha de conscientização do câncer de pele

Foto: Marco Favero/Arquivo/Secom

Inicia como uma pequena pinta, mancha ou ferida na pele. A exposição ao sol, sem proteção, é o principal fator de risco para o câncer de pele. Santa Catarina é o estado com maior incidência do câncer de pele do tipo melanoma no país. No Dezembro Laranja, o Governo do Estado lança a campanha “Nesse Verão, Escolha a Proteção”, com ações de conscientização, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de pele. Hospitais da rede pública de saúde catarinense estarão realizando atividades e ações voltadas aos pacientes e colaboradores.

Santa Catarina é o estado do país com maior incidência do câncer de pele melanoma, maligno e o mais grave. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a projeção para 2024 é que haja 13,91 novos casos por 100 mil habitantes. Mais que o triplo da média nacional, com 4,3 por 100 mil habitantes.

De janeiro a setembro deste ano no estado, 5.496 pessoas receberam o diagnóstico de câncer de pele não melanoma, que compreende os carcinomas basocelular, o mais comum, e o espinocelular. Também houve 535 diagnósticos do tipo melanoma, que possui maior letalidade, especialmente em fases mais avançadas, quando é possível a ocorrência de metástases. Os dados foram extraídos do Painel de Oncologia do Datasus.

Além disso, os hospitais habilitados em oncologia no estado realizaram mais de 4,4 mil cirurgias de câncer de pele não melanoma e 570 cirurgias da melanoma, este ano. Os dados constam no portal da transparência do Cieges SC.

A doença é causada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. O diagnóstico precoce do câncer de pele é importante para aumentar as chances de um tratamento bem-sucedido e menos invasivo.

“Quanto mais precocemente eu detectar o câncer de pele, mais simples será o tratamento e melhor será o prognóstico do paciente. Por isso, é fundamental realizar exame clínico dermatológico ao menos uma vez por ano. Em populações de maior risco, como pacientes com pele clara, olhos claros, que sofreram muitas queimaduras solares ou que têm várias pintas enegrecidas, muitas vezes recomendamos uma frequência semestral”, reforça o dermatologista do HST, Dr Gustavo Moreira Amorim.

Onde buscar atendimento

Ao notar qualquer mancha ou sinal estranho na pele, a orientação é buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência. De lá, se for necessário, o paciente é encaminhado para um hospital de referência. O Hospital Santa Teresa, de São Pedro de Alcântara, é referência em dermatologia e atende pacientes de todo o Estado. A unidade faz parte da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“O paciente é encaminhado pela Unidade Básica de Saúde de seu bairro, após um laudo da Teledermatologia. Após a primeira avaliação no hospital, são agendados retornos para acompanhamento dos casos que necessitem de seguimento”, explica o dermatologista Gustavo Amorim.

De agosto a novembro de 2024, o HST realizou 254 biópsias de pele, sendo que 181 apresentaram resultado positivo para câncer de pele. Na unidade, são oferecidos todos os tipos de tratamento para a neoplasia, desde as cirurgias mais simples até as mais amplas que necessitam de reconstrução da pele com enxerto ou retalho.