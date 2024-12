Secretaria de Estado da Saúde recebe prefeitos para tratar de ampliação do Hospital Joana Schmidt de Petrolândia

Foto: Divulgação Ascom/SES

Nesta terça-feira, 3, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, reuniu-se com os prefeitos de Petrolândia, Ituporanga, Chapadão do Lageado, Atalanta, Agrolândia, Imbuia e Vidal Ramos, em seu gabinete, em Florianópolis. O encontro marcou a primeira conversa sobre o projeto de ampliação do Hospital Joana Schmidt, localizado em Petrolândia. O objetivo é expandir os atendimentos em cirurgias eletivas para a região.

Embora o projeto ainda esteja em fase de discussão, a proposta inicial prevê uma nova estrutura com cinco andares, seis alas cirúrgicas, 14 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 180 leitos gerais para atender a população da região. Atualmente, o Hospital Joana Schmidt conta com 21 leitos.

Desde o início deste ano, a unidade já recebe incentivo fixo para os atendimentos de urgência e emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa de Valorização dos Hospitais, lançado pelo Governo do Estado em dezembro de 2023.