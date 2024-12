Rio Grande do Sul é contemplado em estudo estratégico do Japão sobre hidrogênio verde

Como resultado da missão governamental à Ásia, o governo japonês, por meio do Ministério da Economia, Comércio e Indústria (Meti), anunciou a aprovação de um projeto estratégico voltado para a formulação de um MasterPlan para a produção e o consumo de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul.

A iniciativa será conduzida pela consultoria ERM Japan, em parceria com o governo estadual, com foco no aproveitamento do potencial de energia renovável da região e no fortalecimento das relações econômicas bilaterais. Durante a missão, o governadorse reuniu com representantes do governo do Japão para detalhar as potencialidades do Estado na área de energias renováveis.

O projeto integra o programa de cooperação do Meti com países do Sul Global, que visa promover a sustentabilidade e a descarbonização, ao mesmo tempo em que fortalece os laços geopolíticos e econômicos entre o Japão e esses países. A escolha do Rio Grande do Sul se deve à combinação de fatores como o apoio governamental e o potencial da região para a produção local de hidrogênio verde, que pode ser consumido internamente ou exportado pelo Porto do Rio Grande.

Além de atender à estratégia japonesa de transição energética, o estudo contribuirá para o desenvolvimento de infraestrutura no Estado, consolidando o Rio Grande do Sul como referência em inovação e sustentabilidade energética na América Latina. O projeto reforça o compromisso do governador Eduardo Leite em posicionar o Estado como protagonista na economia global verde.