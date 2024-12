Dezembro Vermelho: Hospital Nereu Ramos promove palestra sobre a luta contra a AIDS

Foto: Divulgação Ascom/SES

Referência estadual no tratamento de doenças infectocontagiosas, o Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis, atendeu cerca de 180 pacientes com HIV de janeiro a novembro deste ano. Com o objetivo de aprimorar o cuidado e a conscientização sobre a doença, a unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, nesta terça-feira, 3, palestras para celebrar o Dia de Zero Discriminação, no auditório do hospital.

A diretora do HNR, Renata Zomer, ressaltou a importância do evento. “Um esforço que vai além da saúde, tocando a dignidade, o respeito e a esperança de muitas pessoas. Este evento reforça nosso compromisso com a prevenção, o diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento e, acima de tudo, a humanização do cuidado. O Hospital Nereu Ramos é um pilar fundamental no enfrentamento do HIV no estado de Santa Catarina, com uma trajetória de dedicação e excelência nessa luta”, explica.

As palestras abordaram temas essenciais e atuais. Entre eles, a prevenção, com a importância de métodos preventivos e da disseminação de informações. Também foi falado sobre a discrição dos Serviços de Saúde, garantindo um atendimento respeitoso, livre de discriminação e adaptado às necessidades de cada paciente. Além disso, o “HIV na Atualidade”, destacou os avanços e ferramentas que transformam o cuidado e a qualidade de vida dos pacientes.

Realizado anualmente, o encontro tem a finalidade de disseminar conhecimento e promover discussões acerca do tema para combater o estigma, derrubar tabus e oferecer assistência humanizada e de qualidade. A reflexão sobre o impacto do preconceito e o papel de cada um no cuidado às pessoas vivendo com HIV é fundamental para criar um ambiente mais inclusivo, respeitoso e acolhedor.

O evento contou com a participação de renomados profissionais na área de infectologia, incluindo Gustavo de Araujo Pinto (Infectologista/DIVE), Eduardo Campos de Oliveira (Infectologista/HNR) e Gabriela Geralda de Souza (Infectologista).