Com 16 mil cirurgias eletivas realizadas em outubro, Governo de Santa Catarina bate novo recorde

Foto: Ricardo Trida/Arquivo/Secom

A Saúde de Santa Catarina alcançou mais um recorde neste ano com a realização de 16.021 cirurgias eletivas com internação em outubro. O número representa um crescimento de 76% no total de cirurgias realizadas quando comparado ao mesmo período em 2022 – em outubro daquele ano foram 9.100 procedimentos. Esse cálculo leva em conta apenas as cirurgias eletivas em que há internação do paciente, casos que registravam mais filas em Santa Catarina.

“Estamos passando a limpo a Saúde do estado, ampliando a realização de cirurgias, melhorando a infraestrutura dos nossos hospitais, levando os procedimentos mais próximos do cidadão catarinense. Muito já foi feito e ainda vamos avançar mais, para continuar diminuindo o sofrimento das pessoas”, destaca o governador Jorginho Mello.

O mês não aparece sozinho no calendário de recordes da Saúde. Outros meses deste ano também tiveram números expressivos. É o caso de julho, com 15.769 procedimentos, e agosto, com 14.661. De acordo com o Sistema de Regulação (Sisreg) de janeiro a outubro de 2024, foram realizadas 131.940 mil cirurgias eletivas com internação. São dezenas de milhares de pessoas que saíram da fila após realizarem os tratamentos que esperavam.

Para que a Secretaria de Estado da Saúde (SES), conquistasse esses resultados, várias ações foram iniciadas em 2023, como a abertura de leitos de enfermaria e de UTI, habilitação estadual em cardiologia para oito hospitais e em ortopedia para 14 hospitais. Também foi implementada a Tabela Catarinense de procedimentos, pagamento até 12 vezes a tabela SUS, e do Programa de Valorização dos Hospitais.

A SES também contratou mais sete unidades privadas que passaram a atender de forma pública, chegando a uma rede de 198 hospitais que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. Número que deverá aumentar nos próximos meses.

“Esses bons resultados somente foram possíveis após a determinação do governador Jorginho Mello, que colocou a saúde como prioridade. Estamos trabalhando em parceria com os hospitais e com os municípios para garantir que as cirurgias sejam realizadas em um tempo digno”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva.