Saúde em Obras: construção da nova unidade do Hemosc tem início em Itajaí

Nesta segunda-feira, 2, começou a retirada do telhado e das divisórias do antigo prédio da Gerência de Saúde, em Itajaí. No local, após a demolição da construção, será construída a nova unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), que oferecerá serviços de coleta de sangue e atuará como agência transfusional, fornecendo hemocomponentes para os hospitais da região. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e Fahece.



Localizado na Rua Lauro Muller, nº 374, no Centro, a nova unidade será um ponto estratégico para a distribuição de hemocomponentes, funcionando 24 horas por dia para atender os hospitais da região, além de realizar coleta de sangue em horário específico, de seis horas diárias.

Segundo a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, o projeto existe há muitos anos. “O Hemosc entende a sua importância e reconhece o esforço dedicado ao longo do tempo, embora por vários motivos não tenha sido possível concretizá-lo antes. Agora, entretanto, está se tornando realidade, graças aos esforços conjuntos do Hemosc, do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde e da Fahece”, afirma.

A iniciativa representa o compromisso da SES e de seus parceiros em promover avanços na saúde pública e garantir que a comunidade de Itajaí e arredores tenha acesso a serviços essenciais de forma mais ágil e eficiente.