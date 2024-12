Paim destaca importância da 18ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento nesta segunda-feira (2), que o Senado vai realizar, nesta semana, a 18ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. O evento é uma homenagem ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro.

— A programação contará com a exposição 3D: "Niemeyer: Utopia do Movimento", de Juan Carlos Vega. Seu trabalho é feito em alto relevo para a percepção de pessoas com deficiência visual. Teremos também visita às calçadas do Caminho Feliz. Trata-se de um trecho de calçadas, no Espaço do Senado, que ganhou uma reforma de modo a deixá-lo mais acessível. Vai acontecer ainda uma roda de conversa com autistas e familiares sobre temas que envolvem a vida deles. No último dia do evento, haverá um treinamento de servidores da Casa para recepção, acolhimento e visitação de pessoas com deficiência.

Paim ressaltou que a data, estabelecida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993, chama a atenção da sociedade para as razões que levam à exclusão social e à vulnerabilidade econômica experimentada por pessoas com deficiência. Segundo Paim, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo possuem algum tipo de deficiência, sendo que ao menos 80% delas vivem em países considerados pobres.

— A porcentagem de pessoas com deficiência na população varia muito entre os países subdesenvolvidos. Mesmo assim, esse número é maior quando comparado com o dos países desenvolvidos. Condições inadequadas de saúde, falta de acesso aos serviços básicos e maior ocorrência de fatores que levam ao não tratamento de deficiências evitáveis. Nos países em desenvolvimento, as pessoas com deficiência podem chegar a 20%, a depender da metodologia empregada na pesquisa.

Paim afirmou que as dificuldades em coletar dados de maneira adequada comprometem a qualidade das informações sobre o tema. Segundo o senador, a ausência de estatísticas dificulta a formulação de políticas públicas eficazes para combater as desigualdades.