Estado dá posse aos novos coordenadores regionais de Educação

A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governo do Estado empossou, na tarde desta sexta-feira (29/11), os 30 novos coordenadores regionais de Educação. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini, com as presenças do governador Eduardo Leite e da titular da Secretaria da Educação (Seduc), Raquel Teixeira.

Os profissionais foram escolhidos por meio do programa Qualifica RS. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, seleciona lideranças para cargos estratégicos da administração estadual, avaliando o currículo e as competências dos candidatos.

Durante a solenidade, Leite destacou a importância do empenho desses servidores para o futuro da educação no Rio Grande do Sul. “A formação dos jovens do nosso Estado é uma enorme responsabilidade e exige que demos o melhor de cada um de nós. Queremos os coordenadores bastante atuantes, visitando e estando bem próximos das escolas. Temos trabalhado para dar condições para que a Educação gaúcha mude de patamar”, afirmou.

O governador também comentou as melhorias implementadas na educação nos últimos seis anos de governo. “Melhoramos os salários de coordenadores, diretores de escolas e de todos os servidores da Educação com a reestruturação que começará a valer em janeiro de 2025. Realizamos obras e aumentamos os valores para programas como o Agiliza e para a merenda e o transporte escolares. A partir de 2025, vamos fornecer, também, uniformes a todos os alunos da Rede Estadual”, exemplificou.

Leite destacou a importância do empenho dos novos servidores para o futuro da educação no RS -Foto: Vitor Rosa/Secom

Os recém-empossados serão responsáveis pela articulação das políticas públicas educacionais do Estado, agindo como um braço da Seduc em suas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Eles têm as atribuições de coordenar, orientar e supervisionar as escolas sob sua jurisdição, garantindo que a aprendizagem dos estudantes seja desenvolvida com base nas diretrizes e princípios da educação básica.

“Sem os coordenadores, não seria possível traduzir as diretrizes da Seduc em ações concretas. Eles são a nossa linha de frente, pois conhecem a realidade local, estão em contato com as comunidades escolares e sabem como atender às necessidades de cada um dos 497 municípios gaúchos. Com as formações e a seleção que fizemos, temos certeza de que os gestores estão preparados para assumir a missão de qualificar a educação no nosso Estado”, ressaltou Raquel.

Tendo começado em abril, o processo precisou ser interrompido em maio devido às enchentes que atingiram o Estado, sendo retomado em julho. A seleção exigiu experiência mínima de três anos em cargos de liderança, ensino superior completo e especialização nas áreas de educação, administração, gestão ou áreas afins. Além disso, foi requerida a comprovação de três anos de experiência como docente e de pelo menos dois anos de atuação como gestor educacional ou escolar.

Antes da posse, entre 27 a 28 de novembro, houve um processo de formação e imersão organizado pela Seduc, que envolveu atividades práticas e de planejamento, incluindo a elaboração do plano para os primeiros 100 dias de gestão.

Novos coordenadores regionais da Educação

1ª CRE - PORTO ALEGRE - Rodrigo França Gomes

2ª CRE - SÃO LEOPOLDO - Ileane Margarete dos Santos Bravo

3ª CRE - ESTRELA - Greicy Weschenfelder

4ª CRE - CAXIAS DO SUL - Viviani Vanessa Devalle

5ª CRE - PELOTAS - Alice Maria Souza Szezepanski

6ª CRE - SANTA CRUZ DO SUL - Luiz Ricardo Pinho de Moura

7ª CRE - PASSO FUNDO - Carine Imperator Weber

8ª CRE - SANTA MARIA - José Luis Viera Eggres

9ª CRE - CRUZ ALTA - Mariodete Boeno Pinto

10ª CRE - URUGUAIANA - Alfonsina Aparecida Guedes de Moura

11ª CRE - OSÓRIO - Gláucia Marcon

12ª CRE - GUAÍBA - José Filipe de Quadros Nunes

13ª CRE - BAGÉ - Carmem Maria Soares Bueno

14ª CRE - SANTO ÂNGELO - Rosa Maria de Souza

15ª CRE - ERECHIM - Juliane Bonez

16ª CRE - BENTO GONÇALVES - Iraci Luchese Vasques

17ª CRE - SANTA ROSA - Adriane Regina Spohr

18ª CRE - RIO GRANDE - Luciana Silveira Dias

19ª CRE - SANTANA DO LIVRAMENTO - Ana Alice Campagnaro

20ª CRE - PALMEIRA DAS MISSÕES - João Batista Lima de Souza

21ª CRE - TRÊS PASSOS - Graciela Suzano Vidor

23ª CRE - VACARIA - Gilvana de Fátima Rissardi Baldin

24ª CRE - CACHOEIRA DO SUL - Elaine Beatriz Dalcin

25ª CRE - SOLEDADE - Sandra Zortéa Zat Grando

27ª CRE - CANOAS - Francisco Olímpio Fagundes Ximenes

28ª CRE - GRAVATAÍ - Marilza Pacheco Ramos

32ª CRE - SÃO LUIZ GONZAGA - Mônica Pagliusi Lopes Justo

35ª CRE - SÃO BORJA - Sandra Mara Fagundes Franco

36ª CRE - IJUÍ - Eveline de Souza Eberle

39ª CRE - CARAZINHO - Marcelo Fernando Kolling