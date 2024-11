Saúde realiza qualificação de Triagem Neonatal a profissionais da Grande Florianópolis

Foto: Roberto Zacarias / Secom

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), está promovendo nesta sexta-feira, 29, mais um encontro de qualificação sobre Triagem Neonatal, conhecido como Teste do Pezinho, em Santa Catarina. O evento está reunindo 85 profissionais das Unidades Básicas de Saúde e Maternidades atuantes nos municípios da Grande Florianópolis, na sede da Escola de Saúde Pública da SES.

O Estado está qualificando o maior número de enfermeiros e técnicos de enfermagem para a coleta do teste do pezinho, visando aperfeiçoar e ampliar o conhecimento sobre a temática, além de debater a respeito do processo de trabalho e monitoramento da triagem neonatal. Os encontros anteriores, no segundo semestre deste ano, já capacitaram 100 profissionais da macrorregião da Foz do Rio Itajaí, em Navegantes; e cerca de 50 profissionais das regiões de saúde do Planalto Norte, Nordeste e Vale do Itapocu, em Barra Velha.

A capacitação está sendo dada pela Coordenação Estadual da Triagem Neonatal, juntamente com profissionais da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE). A fundação é credenciada à SES/SC para analisar as amostras de sangue dos testes do pezinho coletados dos bebês que nascem em Santa Catarina.

Os encontros são organizados pela Área Técnica da Saúde Integral da Mulher, Criança e Adolescente da Gerência de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde, vinculada à DAPS/ES/SC. Ao final, os profissionais recebem uma declaração de participação.

Foto: Reprodução/Secom SC

Detecção precoce

A Triagem Neonatal é uma ação crucial para a detecção precoce de doenças que podem comprometer a saúde e o desenvolvimento dos bebês. O exame, realizado nos primeiros dias de vida do bebê (após 48 horas de vida até o 5º dia de vida), permite iniciar o tratamento o mais rápido possível, de 7 doenças triadas: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência da biotinidase e toxoplasmose.

Todos os 295 municípios de Santa Catarina aderiram ao Programa de Triagem Neonatal. Atualmente, são 1790 pontos de coleta cadastrados em Santa Catarina, distribuídos entre Unidades Básicas de Saúde e maternidades.

Tratamento

As crianças catarinenses, que tiveram positivo para algum dos testes realizados, são encaminhadas para acompanhamento e tratamento no Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis, serviço de referência em Triagem Neonatal de Santa Catarina. As crianças de todo o estado têm acesso gratuito a exames confirmatórios, orientação familiar e acompanhamento contínuo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

