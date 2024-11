Novembro Azul: CEPON é referência estadual em tratamento avançado contra o câncer de próstata

Unidade do Governo do Estado, o Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), em Florianópolis, é o único a realizar tratamento de braquiterapia na próstata pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina. O procedimento oferece vantagens significativas aos pacientes, colocando a instituição como referência em tecnologia avançada e abordagem humanizada. Entre janeiro e o início de novembro de 2024, foram realizados 45 procedimentos na unidade.

A braquiterapia de alta taxa de dose consiste na inserção precisa de uma fonte de radiação diretamente na área afetada pelo câncer, preservando os tecidos e órgãos saudáveis próximos.

O procedimento apresenta outras vantagens significativas, como melhor controle bioquímico do câncer de próstata e menor toxicidade para a bexiga, o reto e a função sexual. Outro diferencial está na duração do tratamento: enquanto a radioterapia convencional exige cerca de 38 sessões ao longo de sete semanas, a braquiterapia pode ser concluída em apenas duas a quatro semanas, dependendo do estágio da doença.

A gerente Técnica do CEPON, Dra. Mary Anne Taves, enfatiza a importância do serviço, que já está em operação há quatro anos: “Essa técnica permite tratar muitos pacientes, sendo um tratamento mais atrativo para os mais jovens, devido às suas características específicas. O plano de tratamento de cada paciente é estudado e elaborado conforme as suas necessidades e especificação de cada tipo de câncer, localidade e estadiamento”, explica.

“A braquiterapia de próstata é realizada uma vez por semana aqui no CEPON e dura, em média, de três a quatro horas, com sedação dos pacientes durante o procedimento, o que reduz desconfortos e facilita o tratamento. O paciente retorna para casa no mesmo dia, sem necessidade de internação”, explica o coordenador do Serviço de Radioterapia do CEPON, Dr. Paulo Rodrigues.

Desde dezembro de 2020, o CEPON oferece o tratamento para os pacientes de Santa Catarina. O câncer de próstata é o tumor mais comum entre os homens. O CEPON reforça a importância do rastreamento precoce, principalmente para aqueles com histórico familiar.