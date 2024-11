Em Cruz Alta, unidade de internação do Hospital São Vicente de Paulo é reinaugurada

Foi inaugurada, na quinta-feira (28/11), a reforma da Unidade de Internação Santa Rita, do Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. A obra na unidade, que tem capacidade para 30 leitos, recebeu um investimento de R$ 862 mil do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES).

A titular da SES, Arita Bergmann, e a prefeita Paula Librelotto participaram da cerimônia de inauguração. “É gigante a responsabilidade de estar aqui, porque estamos diante de uma instituição que nos últimos anos está em um processo de transformação que merece o aplauso de todos nós”, disse Arita.

Na cerimônia, mais um convênio foi assinado. Com recursos do programa Avançar Mais, serão investidos R$ 1,97 milhões na reforma do Centro de Parto Normal e da Unidade Neonatal de Cuidados Intermediários. Também foi assinado um termo aditivo que contempla a habilitação do Ambulatório de Especialidades de Nefrologia. Para a prestar serviços pelo SUS, o Hospital São Vicente de Paulo recebe R$ 38,3 milhões por ano, dos quais R$ 8,7 milhões são provenientes do governo estadual.

O diretor-geral do hospital, Marco Aurélio Dreher, lembrou dos investimentos realizados na entidade nos últimos anos pelo governo estadual. “É a terceira vez que o Hospital São Vicente está sendo contemplado pelo programa Avançar. Em 2022, nós executamos um projeto no bloco cirúrgico com investimento de R$ 3 milhões. Nós tínhamos um bloco com quatro salas cirúrgicas que não podiam funcionar com a capacidade máxima, pois não havia equipamentos suficientes. Com a destinação de recursos pudemos atuar de forma plena, o que atrai mais recursos para atender melhor a população”, ressaltou.