Colégio Estadual Érico Verissímo, de Alvorada, é o grande campeão do Desafio HackaTchê 2024

A Secretaria da Educação (Seduc) promoveu, nesta quinta-feira (28/11), a grande final do Desafio HackaTchê 2024. A premiação ocorreu no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre, como parte da programação da Expo Favela RS, feira de negócios e de empreendedorismo social que reúne investidores com iniciativas criadas nas periferias.

A campeã deste ano foi a equipe Bem Cuidado, do Colégio Estadual Érico Veríssimo, de Alvorada. O grupo, composto por três meninas, é formado pelas estudantes Caroline Strohr Colares, Ana Luiza Barnaske Lima e Nathale Oliveira Silva, com supervisão da professora Anelise Thiesen.

A disputa do HackaTchê envolveu cinco projetos de estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual, que mostraram seus trabalhos de inovação tecnológica depois de uma maratona de três dias de imersão com workshops e mentorias. No palco 360, na PUCRS, a estrutura foi montada para os participantes finalistas.

As propostas dos estudantes apresentaram soluções para problemas reais das comunidades em que eles vivem. Para isso, tiveram que usar ferramentas tecnológicas, como aplicativos, sistemas ou serviços digitais. Da mesma forma, os projetos deviam abordar ao menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os finalistas foram avaliados por uma banca examinadora, formada por representantes da Seduc e por profissionais da área de tecnologia e inovação.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, participou da cerimônia e afirmou que o desafio se consolidou como uma mostra da diversidade de trabalhos inovadores na Rede Estadual. “Desde o primeiro HackaTchê, em 2022, os alunos têm revelado talentos inacreditáveis e, por isso, recebem uma premiação fantástica. Já tivemos projetos para a saúde emocional, para alfabetização, entre outros. Quem foi premiado já foi para lugares como Portugal, Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio Grande do Sul é o único Estado que realizou ações com estudantes em todas as edições da Expo Favela em todo o Brasil. É um orgulho muito grande”, comemorou.

As escolas escolhidas para a competição estão localizadas nos territórios abrangidos pelo RS Seguro COMunidade. O programa do governo do Estado busca desenvolver regiões que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, transformando a realidade local por meio de políticas sociais construídas em conjunto com os moradores.

Conheça os projetos finalistas

A grande vencedora, a equipe Bem Cuidado, criou um aplicativo para famílias que facilita a busca de cuidadores ou de serviços educacionais. O projeto também procura dar visibilidade a pequenos e grandes empreendedores da educação, mostrando opções confiáveis e personalizadas para cada usuário.

-Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

Em segundo lugar, ficou o grupo InforMEI, da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Professora Margot Terezinha Noal Giacomazzi, de Canoas. A equipe foi acompanhada pelo professor Cristian Eduardo Quadra da Rosa. Com o objetivo de criar novas parcerias e de proporcionar trocas de conhecimento, os estudantes Erick Carvalho Vasconcellos, Maria Luíza Terra Alves e Gustavo de Fraga Lima projetaram um aplicativo que disponibiliza cursos profissionalizantes para microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Além disso, a ferramenta também incentiva a conexão entre essas pessoas jurídicas, em um sistema conhecido como Networking B2B (Business-to-Business).

Em terceiro lugar, ficou a equipe Irmandade Conectada, da EEEM Otávio Rocha, de Porto Alegre. As estudantes Hagda Hyndaya Oliveira do Nascimento Oliveira, Eduarda Silveira Schneider e Samylla Victoria Vaz do Nascimento trouxeram um projeto voltado para o público feminino. Para auxiliar as mulheres a entender e buscar seus direitos trabalhistas em casos de assédio, a ideia foi oferecer uma plataforma de suporte e de acompanhamento. A professora Lisiane Panasink Saldanha supervisionou o projeto.

Duas outras equipes vieram da mesma escola – a EEEM São Francisco de Assis, também de Canoas. Ambas tiveram a supervisão da professora Nilvane Porcellis Alves. O grupo Re-sustenta é formado pelos estudantes Elizabeth Carolina Pereira Pedro, Giovanna Borges de Morais e Lucas Esses Ferrão. Eles desenvolveram uma proposta que ajuda a unir profissionais ligados às cooperativas de resíduos, moradores de bairros e comunidades e empresas de coleta por meio de um aplicativo que promove a sustentabilidade e a valorização dos catadores de materiais recicláveis.

Já o grupo Educa Móvel, formado pelos estudantes Bianca Renata Silva dos Santos, Camile Silva de Oliveira e Felicia Antonella Toledo Rodriguez, apresentou uma solução para o transporte escolar compartilhado, facilitando o deslocamento dos estudantes no trajeto entre suas casas e a escola. A plataforma digital conecta pais e responsáveis, trazendo praticidade no momento de acompanhar o transporte, além de trazer mais tranquilidade em relação à segurança dos alunos.

Prêmios do Desafio HackaTchê 2024

A segunda edição do Desafio HackaTchê premiou o primeiro lugar, a equipe Bem Cuidado, com uma viagem para conhecer a sede da Google, na Califórnia (EUA), incluindo cobertura de transporte, hospedagem e alimentação.

O segundo lugar, que ficou com a equipe InforMEI, também ganhou transporte, hospedagem e alimentação para visitar a sede nacional da Google em São Paulo.

Por fim, no terceiro lugar, a equipe Irmandade Conectada recebeu ingressos, transporte e alimentação para os três dias do South Summit Brasil 2025, programado para ocorrer de 9 a 11 de abril em Porto Alegre.

Expo Favela

A Expo Favela é um evento organizado pela sociedade Favela Holding, com apoio da Central Única de Favelas (Cufa), que tem como objetivo garantir visibilidade às iniciativas que nasceram em comunidades periféricas.

Expositores dos mais diversos segmentos apresentam suas criações em um ambiente que favorece a geração de novas oportunidades de negócios e interações. A programação inclui palestras, workshops, debates, mentorias e shows, além de outras ações realizadas por moradores de favelas de todo o Brasil.