Equipes do Samu participam do simulado de acidente aéreo no aeroporto de Florianópolis

Foto: Ana Melhado/ SES

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina participaram do simulado de acidente de avião com o Corpo de Voluntários de Emergência (CVE), no aeroporto de Florianópolis, nesta quinta-feira, 28 de novembro. O simulado é de responsabilidade do aeroporto e conta também com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), Organizações de Bombeiros Militar (OBM), Defesa Civil, equipes de resgate e emergência, entre outros.



O objetivo do simulado é melhorar o tempo resposta e a coordenação entre as equipes, avaliar procedimentos de segurança e resgate, além de identificar pontos que precisam ser aprimorados. Os voluntários do simulado são pessoas que trabalham no aeroporto de todas as áreas, que precisam estar preparadas e saber como agir, porque são elas que vão remover as vítimas do acidente, antes do socorro chegar. No total, 70 voluntários participaram do simulado, desempenhando o papel de vítimas.

Para a prática foi criada uma estrutura com lonas. As vermelhas para atender vítimas mais graves, as amarelas para as intermediárias, as verdes para as vítimas que estão andando e a preta no caso de óbito. No local foi realizado o atendimento pré-hospitalar com a participação dos bombeiros e do SAMU.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Hoje no simulado as vítimas participaram com uma etiqueta no peito informando as lesões que sofreram. Cada vítima passava por uma triagem, e em seguida era encaminhada para as lonas adequadas. Após atendimento médico das equipes, a vítima já tinha uma definição para qual hospital seria levada e de que forma: de helicóptero ou ambulância”, explica Alfredo Hebbel Busch, médico e gerente técnico da Superintendência de Urgência e Emergência.

Esse tipo de simulação é fundamental para que, em uma situação real, as equipes envolvidas estejam prontas para responder de maneira rápida e eficiente, salvando o maior número possível de vidas e minimizando os impactos do acidente. Neste mês de novembro o simulado já ocorreu nos aeroportos de Joinville, Navegantes e por último Florianópolis.