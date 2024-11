Falta d'água no Rio e na Baixada Fluminense vai até o fim de semana

A concessionária Águas do Rio informou nesta quinta-feira (28) que o abastecimento de água no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense será normalizado até a manhã de domingo (1º). “No entanto, poderá levar mais tempo nas áreas elevadas, nas pontas das redes de distribuição e nos locais onde forem registradas ocorrências neste período”, disse a concessionária em nota.

A falta d'água na capital fluminense e nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti, na Baixada, áreas de atuação da Águas do Rio, ocorre desde terça-feira (26), quando a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae) fez a manutenção anual no Sistema Guandu. Composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e a Elevatória do Lameirão, o sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio e na Baixada Fluminense.



A Cedae informou que voltou a operar com 100% da capacidade às 10h55 desta quinta-feira (28). O retorno da operação foi feito de forma gradativa a pedido das concessionárias, que executavam reparos na rede de distribuição. “Embora o sistema já estivesse apto para operar com capacidade total após o término da manutenção na noite de terça-feira (26), foi necessário aguardar o andamento dos serviços realizados pelas concessionárias e a devida liberação para viabilizar a retomada integral da produção de água”, disse a estatal.

“Até que o fornecimento esteja totalmente normalizado, a concessionária orienta os clientes a continuar usando água de cisternas e caixas d’água somente para as atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo. O abastecimento alternativo, por meio de caminhão-pipa, está sendo priorizado para unidades de saúde, como hospitais e clínicas”, afirmou a Águas do Rio.

Grandes instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) também foram afetadas pela falta d’água. A UFRJ está sem aulas e sem água desde terça-feira (26). A Uerj informou que o fornecimento de água está cortado desde o dia 26. “Tendo em vista que o fornecimento ainda não foi normalizado e que os níveis de nossos reservatórios estão baixos, as atividades acadêmicas e a administrativas no campus Maracanã estão suspensas nesta quinta-feira (28)”, diz a Uerj.

A Fiocruz informou que o abastecimento de água no Campus Manguinhos foi normalizado e que as atividades presenciais serão retomadas sem restrições nesta sexta-feira (29).

"No Campus Maré, o expediente presencial no prédio sede e demais edificações será mantido normalmente. Continuarão suspensas as atividades não essenciais no centro de pesquisa, inovação e vigilância em covid-19. A medida visa preservar o funcionamento do sistema de refrigeração, já que as reservas de água continuam baixas. O Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, no Flamengo, manterá apenas as atividades essenciais. O abastecimento de água no Centro de Referência Professor Hélio Fraga, em Jacarepaguá, foi normalizado para atender integralmente todas as atividades", diz a Fiocruz.