Criança de 8 anos e mãe são constrangidas em órgão público no Centro de Passo Fundo

Um caso de constrangimento ilegal foi registrado em um órgão público localizado no Centro de Passo Fundo. Segundo informações obtidas, a vítima procurou a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para relatar os fatos.

De acordo com a comunicante, ela e sua filha, uma criança de 8 anos, diabética, foram vítimas de constrangimento ilegal por parte de servidores da Agência Central dos Correios de Passo Fundo. A mulher relatou que, além de ambas terem sido expostas a uma situação constrangedora, sua filha enfrentou um forte embaraço público no local.

Conforme o relato, mãe e filha chegaram à agência quando a criança manifestou a necessidade urgente de usar o banheiro, devido a dificuldades de controle causadas pela diabetes. Inicialmente, a mulher conversou com um funcionário, que informou que o local não dispunha de banheiro público. Em seguida, buscou ajuda com uma auxiliar de limpeza, que a orientou a procurar outro servidor. Porém, mesmo após insistir, a comunicante recebeu uma negativa de uma servidora, que ignorou a necessidade urgente da criança.

Sem alternativas, a mãe levou a filha para um canto da agência, onde tentou improvisar privacidade usando sua bolsa. Uma mulher que aguardava atendimento no local se solidarizou e ajudou a esconder a criança com seu vestido. Após o episódio, as duas retornaram à fila para aguardar o atendimento, mas foram novamente humilhadas. Segundo a comunicante, a atendente insinuou que ela não teria condições financeiras de pagar pelo envio do envelope.

Diante do ocorrido, a mulher decidiu registrar uma representação criminal na DPPA. O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que conduzirá a investigação dos fatos.