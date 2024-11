Novembro Roxo: Hospital Regional São Paulo, de Xanxerê, organiza encontro para famílias de bebês prematuros

Foto: Patrícia Vanzin / Assessoria HRSP

O Hospital Regional São Paulo (HRSP), em Xanxerê, realizará um encontro com os pais e as mães que vivenciaram a experiência da prematuridade neste sábado, 30, às 14h, na sede da Associação de Funcionários e Amigos do Hospital (AFAHSP). A unidade contratualizada com a Secretaria do Estado da Saúde (SES), proporcionará uma oportunidade para o compartilhamento de vivências e um reencontro entre as famílias e os profissionais da UTI Neonatal, que acompanharam suas jornadas.

O evento integra as ações do mês de sensibilização para a prematuridade, o Novembro Roxo. A ação é organizada pela Comissão de Aleitamento Materno do HRSP (CAM) e o Grupo de Humanização do HRSP, a cada dois anos.

“O Encontro de Pais é mais do que uma simples reunião. É um momento para que as famílias possam compartilhar histórias, encontrar acolhimento e rever os profissionais que estiveram ao seu lado em uma fase tão desafiadora. O hospital conta com uma equipe multiprofissional que cuida da mulher desde a gestação, seja nos atendimentos em ambulatório nos casos de alto risco, seja na maternidade ou centro cirúrgico na hora do parto e, posteriormente, cuida dos bebês na UTI Neonatal. Em todos os casos, é sempre gratificante reencontrar as famílias e ver como esses bebês, muitos já crescidos, esbanjando saúde e sendo exemplos de superação,” explica enfermeira Talita Souza, coordenadora da CAM.

Além disso, o HRSP também fará um alerta para os partos prematuros, como preveni-los e informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a família e para a sociedade.

O Hospital Regional de Xanxerê conta com uma UTI Neonatal equipada com 10 leitos, que atende diversos bebês. Para manter a proximidade entre mães e filhos durante a internação, a instituição disponibiliza um alojamento conjunto, o que favorece o aleitamento materno e o fortalecimento dos vínculos familiares. As mães recebem suporte multiprofissional, auxiliando-as a enfrentar os desafios desse período delicado com segurança e acolhimento.

A participação é gratuita e aberta a todos os interessados. Para garantir a presença, é necessário realizar a inscrição pelo telefone (49) 3441-7778.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]