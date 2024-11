Sisu terá novas cotas para estudantes de escolas de áreas rurais

Para ser elegível, o estudante deve comprovar que cursou integralmente o Ensino Médio em escolas em áreas rurais ou que atendem predominantemente populações do campo, incluindo agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, entre outros grupos que dependem do trabalho rural para a subsistência.

Estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas de áreas rurais terão vagas reservadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso em universidades públicas. Os alunos de escolas do campo irão concorrer às vagas junto aos de escolas públicas. A medida foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) nessa segunda-feira (25).

