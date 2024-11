Hospital Regional Hans Dieter recebe cadeira de rodas especial para ampliar acessibilidade e cuidado humanizado

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), em Joinville, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), deu mais um passo importante para fortalecer o atendimento humanizado e inclusivo. A unidade agora conta com uma cadeira de rodas especial, com capacidade para até 180 kg, projetada para atender pacientes com mobilidade reduzida e necessidades específicas.

A aquisição foi possível graças a uma doação do Rotary Club de Joinville – Floresta, destacando a força da parceria entre instituições que compartilham o compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade. Como hospital de alta complexidade, o Hans Dieter é referência no cuidado de pacientes adultos e idosos.

“Agradecemos ao Rotary Club de Joinville Floresta por essa importante contribuição pois equipamentos como essa cadeira de rodas contribuem significativamente para o conforto e a segurança dos pacientes, além de facilitar o trabalho das equipes de saúde no dia a dia”, destaca a diretora do hospital, Aldilete Cardoso Alves Fantuci.

A SES reforça seu compromisso em promover melhorias contínuas nas unidades de saúde e celebra iniciativas que resultam em benefícios diretos para os pacientes e suas famílias.

