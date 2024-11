Secretário participa de assembleia do Conass em Brasília

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, participou nesta quarta-feira, 27, da 9ª Assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), realizada em Brasília. O encontro reuniu secretários estaduais e municipais de saúde de todo o país, promovendo a troca de experiências e a discussão de estratégias para o fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).



“Participar de um espaço como este é fundamental para alinharmos estratégias que fortalecem a saúde pública no estado e no país. Santa Catarina está comprometida em implementar soluções inovadoras e eficazes para melhorar a vida da população”, destacou Demarchi.

Durante a assembleia, temas estratégicos e de impacto nacional foram debatidos. Entre os destaques, estiveram a nova Política de Residência em Saúde e a Promoção da Saúde nas secretarias estaduais, bem como a eficácia do NatJus na redução da judicialização na saúde.

O evento é uma oportunidade para a construção de parcerias e a integração de ações entre os estados, visando um SUS mais eficiente e acessível.



:: Mais informações no site do Conass