Novembro Azul: referência em tratamento oncológico, Hospital Tereza Ramos reforça importância da prevenção

O Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, é reconhecido como uma referência em tratamento oncológico na Serra Catarinense. Nesse mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, Novembro Azul, a instituição intensifica esforços para incentivar os homens a cuidarem da saúde e a realizarem exames preventivos. De janeiro a setembro deste ano, o hospital já realizou 1104 consultas na especialidade de urologia.

“O câncer de próstata é uma doença que ocorre na glândula prostática. Embora o câncer possa afetar diversos órgãos, na próstata ele é o mais comum entre os cânceres não cutâneos em homens. Além disso, é também o que mais mata homens em nosso país e no mundo todo”, explica o urologista Rodrigo Reis.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, correspondendo a cerca de 29% dos casos de câncer. Em 2024, são estimados 71 mil novos casos no país, o que evidencia a necessidade de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. Para Santa Catarina, a estimativa é de 1,7 mil novos casos, ou seja, uma incidência estimada de 45,65 por 100 mil habitantes.

O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, excluindo o câncer de pele não melanoma, e tende a ser assintomático em estágios iniciais, tornando o diagnóstico precoce crucial. Entre os sintomas do câncer de próstata estão: urinar frequentemente, especialmente à noite; dificuldade para iniciar ou manter o fluxo urinário; sensação de esvaziamento incompleto da bexiga; dor ou ardência ao urinar; ejaculação dolorosa. Na presença desses sinais, recomenda-se a busca por atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) para a realização de exames.

“É importante a prevenção, fazendo exames regularmente. Além disso, adotar um estilo de vida saudável, com uma alimentação equilibrada e atividade física regular, é essencial”, enfatiza o médico urologista, Rodrigo Reis. “No Hospital Tereza Ramos, temos toda a estrutura necessária para o tratamento do câncer pelo SUS e estamos à disposição da população para oferecer apoio e cuidados adequados”, finaliza.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]