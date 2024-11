Saúde realiza capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias em Joaçaba

Foto: Divulgação / SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), realiza o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias, nesta quarta e quinta-feira, 27 e 28, auditório Médico Universitário da Unoesc, campus Joaçaba. Já foram realizados outros três encontros em São Miguel do Oeste, Joinville e Florianópolis. O objetivo é orientar e capacitar profissionais de saúde que atuam no atendimento aos mais de 5,6 mil pacientes no Estado.

Participam do evento profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais que atuam na área) nos Hospitais da Rede e Atenção Primária em Saúde nos municípios; acadêmicos de enfermagem e medicina, além de profissionais das regionais de saúde.

O seminário tem por finalidade desenvolver competências específicas em profissionais de saúde para proporcionar um cuidado integral, eficiente e humanizado a pessoas com estomias, visando melhorar a qualidade de vida e a autoestima dos pacientes. Também é dado subsídios para proporcionar a reabilitação e a reinserção no convívio social do paciente.

A estomia é um procedimento cirúrgico que cria o estoma, um orifício, na parede abdominal ou na traqueia, de maneira definitiva ou provisória. É uma cirurgia realizada com o objetivo de construir um caminho alternativo de comunicação com o meio exterior, para eliminar a urina ou as fezes, assim como auxiliar na respiração ou na alimentação, promovendo uma maior qualidade de vida ao paciente.

Foto: Reprodução/Secom SC

Santa Catarina é o único estado do país que possui os insumos padronizados para a reabilitação fonatória e pulmonar. Do total dos 10 itens fornecidos aos pacientes, apenas a laringe eletrônica é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, os demais são adquiridos com recursos da SES. Atualmente, SC conta com 5.621 pacientes cadastrados, sendo 5.343 de estomias intestinais e urinárias e 278 respiratórias.

O evento foi realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Miguel do Oeste; 26 e 27 de junho, em Joinville; 17 e 18 de julho, em Florianópolis. Todos os palestrantes, o conteúdo programático e os locais dos eventos estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde.

Serviço

O que : Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias

: Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias Quando : quarta e quinta-feira, 27 e 28 de novembro, a partir das 7h30

: quarta e quinta-feira, 27 e 28 de novembro, a partir das 7h30 Onde : auditório da Unoesc, campus Joaçaba, Auditório Médico Universitário, localizado na Rua Roberto Trompovski, 224, Centro (Ilha), Joaçaba.

: auditório da Unoesc, campus Joaçaba, Auditório Médico Universitário, localizado na Rua Roberto Trompovski, 224, Centro (Ilha), Joaçaba. Contato: Jaqueline Reginatto (48) 99178-9542

Foto: Reprodução/Secom SC

