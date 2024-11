Governador recebe comitiva de Portugal em visita a Santa Catarina

Fotos: Roberto Zacarias / Secom

O presidente da Câmara Municipal do Porto, em Portugal, Rui Moreira, iniciou a visita oficial a Santa Catarina, no Sul do Brasil, com as boas vindas do governador do Estado, Jorginho Mello, na Casa d’Agronômica, nesta terça-feira, 27. O encontro com o governador foi o primeiro compromisso de uma agenda de reuniões sobre turismo, atração de negócios, tecnologia, inovação e intercâmbio cultural, que irá até sexta-feira, 29.

“Quero dar boas-vindas à comitiva do Porto e dizer, que estando em Santa Catarina, espero que vocês se sintam em casa. Que esta seja uma semana muito produtiva, de muita conversa com todos os setores e de muitas oportunidades”, declarou o governador Jorginho Mello.

O prefeito da capital, Florianópolis, Topázio Neto, e o secretário Executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos de Santa Catarina, Paulo Bornhausen, também participaram da recepção. Ainda nesta terça, também estão previstas reuniões com a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e a Federação Catarinense do Comércio e Turismo (Fecomércio), para discutir vocações regionais e oportunidades de negócios.

O secretário Paulo Bornhausen destacou a importância da visita da comitiva de Portugal a Santa Catarina. “Além da questão da ligação de irmandade entre Portugal e Santa Catarina, há muito interesse em unir essas duas regiões, Porto e Santa Catarina, para que nós possamos incrementar as trocas culturais, econômicas e na formação de um fluxo de comércio.”

Rui Moreira frisou a necessidade de conexão e intercâmbio entre os mais jovens em Santa Catarina e no Porto. “Há alguns meses, no Porto, tivemos oportunidade de mostrar ao Governador o que estamos fazendo na cidade, o nível das empresas e tudo o que temos a fazer com as tecnologias. Também sabemos tudo o que tem sido feito em Santa Catarina. Temos voos diretos entre Portugal e Florianópolis e a possibilidade de fazer trocas fantásticas, porque partilhamos história e gostamos das mesmas coisas. Temos encanto pela gastronomia e pelo que tem a ver com a natureza e a história. Temos aqui uma paisagem fantástica e é com muita honra e orgulho que aceitei este convite.”



Jorginho Mello e prefeito de Porto discutem possibilidade de nova rota aérea

A visita segue, dia 28, pelos polos industriais e de inovação Joinville e Jaraguá do Sul, no Norte do Estado, e encerra em Balneário Camboriú, destaque na construção civil, que concentra 8 dos 10 mais altos arranha-céus do Brasil, com até 294 metros de altura e 80 andares.

No último dia da visita oficial, 29, haverá um tour em Santo Antônio de Lisboa, região que conserva arquitetura e modo de vida herdados da colonização açoriana. A sexta-feira também reserva reuniões no principal parque tecnológico do estado, o Sapiens Parque, com a Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) e a Prefeitura de Florianópolis.

Rui Moreira retorna na noite de sexta-feira, 29, em voo direto para Portugal, a partir do aeroporto internacional de Florianópolis.



