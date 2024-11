Saúde Estadual reforça qualidade no atendimento com a entrega de 25 novas ambulâncias do SAMU aos municípios

Mais uma boa notícia para o atendimento de urgência em Santa Catarina. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) catarinense irá distribuir 25 novas Unidades de Suporte Básico (USB) para a renovação da frota nos municípios. Os veículos possuem equipamento de ponta que garantem atendimentos mais eficientes e permite a redução no tempo resposta, o que representa maior chances de salvar vidas e menos sequelas aos pacientes.

“Desde 2023, a Secretaria de Estado da Saúde está empenhada em garantir melhor prestação de serviço de urgência aos catarinenses. Nesse período, já foram investidos mais de R$ 35 milhões com a renovação da frota, que conta com 123 novas ambulâncias”, destaca Dionisio Medeiros, diretor do APH-Móvel.

A substituição de veículos antigos ou desgastados por ambulâncias modernas, equipadas com tecnologia e recursos avançados permitem maior segurança e agilidade no transporte de pacientes a todas as regiões, inclusive em áreas remotas, possibilitando acesso a esses recursos renovados.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), adquiriu seis novas USB, com investimento de mais de R$ 2 milhões. O Ministério da Saúde viabilizou outras 19 USB, no valor de R$ 5 milhões. Os veículos foram entregues nesta quarta-feira (27/11), em São Paulo. A equipe do SAMU está trazendo para Santa Catarina, a fim de que sejam disponibilizados aos municípios.

“Esse investimento é indispensável na saúde pública. Além de salvar vidas, essa iniciativa demonstra o nosso compromisso com a qualidade e a dignidade no atendimento médico de urgência, refletindo diretamente na confiança da população no sistema de saúde”, completa Dionísio Medeiros.

Os municípios contemplados foram: Balneário Arroio do Silva, Jaraguá do Sul, Canoinhas, Chapecó, Lages, São Carlos, Irineópolis, Brusque, São Francisco do Sul, Indaial, São Lourenço do Oeste, Morro da Fumaça, Ponte Serrada, Lauro Muller, Bom Retiro, Guaramirim, Ibirama, Meleiro, Siderópolis, Florianópolis, Seara, Maravilha, São José, Campo Belo do Sul e Itajaí.

Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]