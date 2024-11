Governador sanciona lei que institui Semana Estadual da Medicina do Estilo de Vida

Fotos: Eduardo Valente / SECOM

Prevenir e até mesmo reverter doenças crônicas a partir de hábitos saudáveis. As práticas recomendadas pela Medicina do Estilo de Vida ganharam ainda mais relevância em Santa Catarina. O governador Jorginho Mello sancionou nesta terça-feira, 26, a Lei que institui a Semana Estadual da Medicina do Estilo de Vida que tem, entre outros objetivos, a missão de engajar a sociedade em ações educativas que visem à melhoria da qualidade de vida e à longevidade saudável.

“Essa Lei vem mostrar de forma oficial para a sociedade uma alternativa que vai ajudar as pessoas a viverem mais felizes, viverem mais e melhor. A medicina preventiva é tão importante que, em muitos casos, ela pode reverter algumas doenças já instaladas, como a pressão alta, diabetes, e outros problemas que podem ser amenizados através da mudança do estilo de vida”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

De autoria do deputado Napoleão Bernardes, a Lei prevê que a Semana Estadual da Medicina do Estilo de Vida será anualmente reconhecida e celebrada na última quinzena de maio, na mesma data da Semana Global sobre o tema. Durante o período serão promovidas ações de conscientização sobre a importância da medicina do estilo de vida na prevenção, tratamento e reversão de doenças crônicas; de incentivo à prática de hábitos saudáveis, especialmente por meio de nutrição adequada, atividades físicas, manejo do estresse, controle de substâncias tóxicas, qualidade do sono e conexões sociais; além de divulgação das iniciativas e programas voltados para a promoção da saúde e bem-estar da população, inclusive aqueles organizados por entidades da sociedade civil organizada.

Diretora do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida em Santa Catarina, Fernanda Bornhausen fez questão de frisar que Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a instituir a lei da semana de medicina do estilo de vida e que isso vai impactar de forma positiva a vida da população. “A gente quer pessoas menos dependentes de remédios e dos hospitais. Essa será uma semana em que a gente vai trabalhar a prevenção, para tentar reverter doenças crônicas não transmissíveis que mais matam os catarinenses e os brasileiros. Nós só temos a agradecer por este momento que vai nos permitir colher bons frutos desse trabalho no futuro”, assinala.

Também acompanharam o ato, no gabinete do governador, o secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Mendes; e os médicos, João Ghizzo Filho e Renata Bolan.