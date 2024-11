Sensibilização para prevenir diabetes atende 650 pessoas no centro de Florianópolis

Foto: Ana Melhado/ SES

Na manhã desta terça-feira, 26, a ação de sensibilização da diabetes realizou 650 exames de glicemia capilar nas pessoas que transitavam pela Praça da Alfândega, no centro de Florianópolis. Os profissionais de saúde realizaram o teste para medir o nível de concentração de glicose, através de uma gota de sangue retirada da ponta do dedo. A população também recebeu orientações sobre hábitos saudáveis e, nos casos de possível alteração, encaminhamentos para prosseguir com exames nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, falou da importância da ação. “Viemos para falar de diabetes e oferecer para a nossa população o teste gratuito de glicemia. É importante essa ação de promoção e prevenção para a identificação da diabetes, pois muita gente não sabe que possui a doença”, destaca.

A iniciativa foi promovida pelo Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, o Conselho Regional de Medicina de SC e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional SC.

A endocrinologista Adriana Striebel, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), explica que a diabetes é silenciosa. “A ideia dessa campanha surgiu porque metade das pessoas que têm diabetes não sabem do diagnóstico. A nossa preocupação é justamente com essas pessoas que não sabem e vão acabar descobrindo a doença apenas quando tiverem complicações no rim, no coração, na circulação. A Diabetes é uma doença muito silenciosa, e às vezes, só descobrimos com exames de laboratório ou teste de glicemia. Os sintomas típicos do diabetes são a pessoa urinar muito, sentir muita sede, emagrecer do nada, mas a grande maioria das pessoas não vai ter esses sintomas”, alerta.

A subsecretária de Saúde Pública do município de Florianópolis, Talita Cristine Rosinski, fez uma avaliação da manhã. “Finalizamos a ação aqui em frente ao terminal do Centro, onde oferecemos o exame de glicemia capilar para as pessoas que estavam passando, em trânsito para o seu trabalho. Foram 650 exames nesta manhã, um alcance bastante expressivo, pois além de oferecer o teste, fizemos orientação para as pessoas que tiveram resultados possivelmente alterados. A essas pessoas, orientamos para que busquem o posto de saúde mais próximo da sua residência, para que seja dado continuidade à investigação para a diagnóstico da diabetes, e se necessário de outras situações de saúde”.



