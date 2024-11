Governo do Estado e Celesc anunciam expansão do Corredor Elétrico Catarinense para 100 municípios

Projeto prevê que essa marca seja atingida já no ano que vem, mediante um investimento de R$ 5,3 milhões – Foto: Eduardo Valente / SECOM

O Governo do Estado e a Celesc anunciaram nesta terça-feira, dia 26, o projeto de expansão do Corredor Elétrico Catarinense, com a meta de atingir 100 municípios com eletropostos e deixar todas as regiões do Estado com infraestrutura confiável para circulação de veículos elétricos e híbridos. O evento contou com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, demais diretores da companhia, secretários de Estado, entre outras autoridades.

“Temos caminhado juntos em direção a um estado mais sustentável. Essa nova fase do Corredor Elétrico Catarinense é reflexo desse esforço coletivo. Estou confiante de que sua expansão irá impulsionar ainda mais a circulação de veículos elétricos em Santa Catarina, promovendo um desenvolvimento econômico que respeita o nosso meio ambiente e a nossa qualidade de vida”, ressaltou o governador Jorginho Mello durante o anúncio.

Foto: Reprodução/Secom SC

O planejamento prevê que a marca de alcançar 100 municípios ao longo de 2025, mediante investimento de mais de R$ 5 milhões para a instalação de novas unidades de recarga. Atualmente, a Celesc conta com 35 eletropostos em trajetos que cruzam Santa Catarina de Norte a Sul e de Leste a Oeste, formando uma das maiores malhas viárias com eletropostos do país. Joinville, no Norte catarinense, contará com uma estação ultrarrápida, capaz de carregar um carro em apenas 15 minutos.

O próximo passo é o lançamento de uma chamada pública, que deve ocorrer nos primeiros dias de dezembro e que irá buscar parceiros que farão a cessão dos locais que receberão os novos eletropostos.

Para o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, a ampliação do projeto é motivo de muito orgulho. “A Celesc é pioneira e grande incentivadora da mobilidade elétrica. Nos últimos dois anos focamos na instalação de novas unidades dos nossos eletropostos e também no desenvolvimento de um modelo de negócio para viabilizar a manutenção desta rede. Agora, vamos além: ao expandi-la para outros municípios até alcançar a marca de 100 cidades com eletropostos, oportunizamos a infraestrutura necessária para que catarinenses e turistas circulem, com segurança, por todas as regiões do estado”, comemorou ele, que também convidou prefeituras, empresas e instituições em geral a participarem da chamada pública.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Prevemos a implantação de estações rápidas em locais estratégicos e de maior circulação, e de estações semirrápidas de forma a pulverizar o acesso a estações por todo o estado, com alocações, em média, a cada 50 quilômetros de distância. Estamos comprometidos em criar uma rede robusta que suporte o crescimento do número de veículos elétricos, que são essenciais à transição para um modal de transporte mais sustentável”, destacou o diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Celesc, Elói Hoffelder.

Pioneirismo

Desde 2015, a Celesc tem sido pioneira para fomentar o mercado de veículos elétricos a partir da criação da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos em Santa Catarina. Desenvolvido em parceria com a Fundação CERTI, o projeto parte de uma iniciativa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Contudo, os eletropostos que forem instalados a partir do ano que vem deixam de integrar o Programa de P&DI para fazer parte do plano de negócios da Companhia.

“Cada nova estação instalada, além de um ponto de recarga, é um símbolo de nosso compromisso com a consolidação de Santa Catarina como referência em inovação e sustentabilidade na área de mobilidade”, disse o gerente do projeto na Celesc, Marco Gianesini.