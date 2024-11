Cepon realiza Mostra de Humanização para fortalecer práticas de acolhimento e integração

O Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade do Governo do Estado vinculada à Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES), iniciou nesta segunda-feira, 25, a 1ª Mostra de Humanização. O evento busca promover o diálogo sobre práticas de acolhimento e respeito, pilares do atendimento humanizado. A programação, que segue até sexta-feira, 29, inclui capacitações e exposição de iniciativas desenvolvidas pela instituição, envolvendo colaboradores, gestores e usuários.

Para a gerente técnica do Cepon, Mary Anne Taves, a humanização é uma marca da instituição, mas deve ser continuamente aprimorada. “Somos reconhecidos pelo cuidado humanizado, mas é essencial que todos resgatem o olhar sensível ao próximo. Com o tempo e a rotina, as ações podem se tornar automáticas, e esse evento nos ajuda a reforçar a singularidade de cada paciente “, destaca.



O evento reforça o compromisso do Cepon com a qualidade no cuidado e o respeito à dignidade humana. A presidente da Comissão de Humanização do Cepon, Ivani Coradi, reforçou a importância de disseminar a cultura da humanização em todos os setores da instituição. “Humanização não é apenas um gesto ou sorriso, mas respeito, escuta ativa e empatia. Nosso objetivo é capacitar os colaboradores para compreenderem seu papel nesse processo e fortalecer essa prática no dia a dia”, explica.

Programação e Atividades

Durante a Mostra, o público terá acesso a uma exposição de banners no ambulatório, destacando os serviços prestados pelos colaboradores nos últimos anos. Além disso, duas capacitações abordarão temas fundamentais para a humanização em saúde:

25 de novembro

Horário: 14h

Local: Sala de Treinamento

Palestrante: Maria de Fátima de Souza Rovaris (Coordenadora do Núcleo de Integração Ensino-Serviço)

Tema: Política de Humanização: Como Aplicar na Área Hospitalar

27 de novembro

Horário: 14h

Local: Auditório do CEPON

Palestrante: Dra. Aparecida de Cássia Rabetti (Coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação da ESP)

Tema: Reflexões Críticas sobre EPS e Humanização

As atividades são voltadas para os colaboradores e visam promover um ambiente mais acolhedor e integrado, tanto para os pacientes quanto para os profissionais.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]