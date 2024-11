ONU: 140 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no mundo

Direitos Humanos Há 5 horas Duas em cada 10 brasileiras já sofreram ameaça de morte de parceiros Pesquisa é do Instituto Patrícia Galvão e da Consulting do Brasil

Direitos Humanos Há 6 horas Brasileiras: 1/5 já sofreu ameaça de morte dos ex e atuais parceiros Pesquisa é do Instituto Patrícia Galvão e da Consulting do Brasil