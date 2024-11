AVISO DE PAUTA: Estado realiza teste de glicemia gratuito na Praça da Alfândega, em Florianópolis

Em alusão ao Dia Nacional do Diabetes, nesta terça-feira, 26 de novembro, profissionais de saúde estarão realizando o teste de glicemia gratuitamente, na Praça da Alfândega, das 6h às 10h. Pessoas que estiverem passando no local, no centro de Florianópolis, poderão medir o nível de concentração de glicose no sangue e receber orientações de saúde.

A ação é promovida pelo Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, o Conselho Regional de Medicina de SC e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional SC.

Serviço