HEMOSC celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue com ações especiais ao longo da semana

Foto: Marco Favero | Secom

Com o tema “Pratique o bem, doe sangue!”, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), do Governo do Estado, comemora o Dia do Doador de Sangue, 25 de novembro, com uma série de ações que serão realizadas ao longo da Semana Nacional até sábado, 30. A iniciativa é para reconhecer a importância dos doadores e reforçar a conscientização sobre a relevância da doação regular para salvar vidas.

Este ano, a campanha é alusiva aos Jogos Olímpicos, traçando um paralelo entre a prática de esportes e a doação de sangue, ambos são hábitos saudáveis. Nesta semana, os doadores que comparecerem aos hemocentros de todo o estado de Santa Catarina serão recepcionados com atividades especiais. Haverá lanche diferenciado, atrações musicais, ações que reforçam o compromisso do HEMOSC em cuidar daqueles que salvam vidas.

“Este é um momento especial para agradecer aos doadores que, com seu gesto de solidariedade, ajudam a salvar vidas. Ao envolvermos esportistas na campanha, também reforçamos a importância da prática de atividades físicas, como elemento fundamental para um estilo de vida saudável”, afirmou a diretora-geral do HEMOSC, Patrícia Carsten.

A doação de sangue é um ato simples e seguro, mas essencial. Pode fazer a diferença na recuperação de pacientes que necessitam de transfusões, sejam eletivas ou de urgência. O sangue não tem substituto e a única fonte é a doação de uma pessoa saudável para outra que precisa.

O HEMOSC é responsável por 98% da coleta e distribuição do sangue em Santa Catarina. Além da capital catarinense, está presente, para coleta de sangue, nas principais cidades do estado: Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages, Tubarão e Jaraguá do Sul.

Os requisitos para a doação, locais, horários de atendimento e informações sobre agendamento estão disponíveis no site: www.hemosc.org.br . O HEMOSC é um órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrado pela FAHECE.