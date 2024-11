COSUD SC: Saúde do Estado coordena debates que buscam soluções conjuntas para desafios das gestões estaduais

Foto: Roberto Zacarias/SECOM

A Saúde pública foi tema de discussão em dois grupos de trabalho na 12ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) em Florianópolis, nesta sexta-feira, 22. Com uma metodologia diferenciada este ano, os assuntos “Regiões Interestaduais de Saúde” e “Prevenção e Resposta às Emergências de Saúde” foram debatidos em workshops por secretários de saúde e representantes dos sete estados membros do consórcio, buscando soluções conjuntas para os desafios comuns às gestões públicas estaduais. O evento iniciou nesta quinta-feira, 21, e segue até sábado, 23, no Costão do Santinho Resort, no norte da Ilha de Santa Catarina.

O secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi, coordenou o grupo de trabalho Regiões Interestaduais de Saúde. “Este é um debate importante, o cidadão de um estado que é atendido em outro. Isso ocorre por conta do pertencimento do cidadão em uma região e do seu atendimento em hospital ou algum ponto de atenção à saúde de outro estado. Isso já é formalizado em alguns casos; em outros existe e não é formalizado; e também buscamos alternativas com relação ao que existe para ter um potencial de melhora no atendimento. Foi uma agenda profícua, conseguimos ter encaminhamentos importantes, prazos para entrega das propostas e amanhã vamos apresentar aos governadores para verificar se teremos a validação para prosseguir com os trabalhos, conforme discutido hoje”, destaca.

Nos últimos anos, situações de emergências em saúde pública têm sido recorrentes. Elas demandam o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em situações que podem ser epidemiológicas (surtos e epidemias), de desastres, ou de desassistência à população. As discussões do grupo técnico sobre Prevenção e Resposta às Emergências de Saúde tiveram o objetivo de unificar forças entre os estados para responder às situações de forma célere e eficiente.

“Nos sete estados temos situações de emergência. O próprio Covid mostrou que precisamos estar organizados para aprender a trabalhar juntos e unidos. Precisamos padronizar uma linguagem de atendimento, seja ela na criação de força-tarefa dos estados para atuação em emergências em saúde, seja para criar kits específicos dependendo então de cada uma das emergências, por inundação, epidemiológica, ou desabamento, todas as situações que temos em Santa Catarina e nos outros estados também”, explica a secretária adjunta de Estado da Saúde de SC, Cristina Pires Pauluci, que coordenou o grupo de trabalho Prevenção e Resposta às Emergências de Saúde.

Este ano, o COSUD tem como anfitrião o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e está reunindo os governadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, além do vice-governador do Rio Grande do Sul. É um evento para fortalecer a cooperação entre os governos das regiões e promover discussões sobre temas como: Segurança Pública, Meio Ambiente, Governo, Economia, Saúde, Educação e Desenvolvimento Humano. As Câmaras Temáticas trataram de até dois assuntos distintos, com diálogo focado e produtivo entre os estados que compõem o consórcio.

