Especialista esclarece benefícios da lavagem nasal

A lavagem nasal, prática milenar e com benefícios comprovados pela ciência, tem atraído adeptos que buscam uma melhor qualidade de vida e saúde respiratória. A maioria busca alívio ou mesmo a prevenção de doenças respiratórias por meio de uma técnica que ajuda a descongestionar o nariz e eliminar o excesso de secreção. A limpeza, usualmente feita com soro fisiológico, proporciona sensação de conforto respiratório e auxilia na hidratação da mucosa nasal.

A farmacêutica Luciana de Vivo, responsável técnica da ADV FARMA, empresa especializada em produtos para o bem-estar, explica porque essa técnica simples e eficaz pode auxiliar no tratamento e prevenção de diversas condições respiratórias.

"A lavagem nasal promove a limpeza das vias aéreas, removendo impurezas, alérgenos e muco em excesso", afirma Luciana. "Essa ação ajuda a aliviar sintomas como congestão nasal, coriza e coceira, comuns em quadros alérgicos e gripes", completa a profissional. Além disso, reforça que a prática contribui para a hidratação das mucosas nasais, fortalecendo as defesas naturais do organismo contra infecções.

Existem algumas formas de realizar a lavagem nasal, desde o uso de seringa até dispositivos mais modernos e práticos. O método tradicional, que exige aquecer uma quantidade de água, envolve o preparo de uma solução hidratável que, depois de pronta, é utilizada na limpeza. A lavagem normalmente é realizada em um ambiente próprio, por exemplo, com o suporte de uma pia.

O processo, relativamente simples, não requer a ajuda de terceiros, mas normalmente necessita do uso de uma seringa. A orientação mais comum é para que a pessoa mantenha a cabeça inclinada lateralmente e injete a solução líquida por uma das narinas até que ela saia pelo outro orifício nasal. Depois, a ação é repetida a partir da outra narina. A passagem do líquido arrasta sujeira e impurezas, facilitando a passagem do ar e, claro, a respiração.

“A lavagem nasal deve fazer parte da rotina de cuidados com a saúde, especialmente para pessoas com rinite alérgica, sinusite e outras condições respiratórias crônicas", recomenda Luciana.

Pouco tempo para preparos requer praticidade

Mas se a lavagem nasal é tão positiva para a melhora da respiração e prevenção de doenças relacionadas às vias aéreas, por que a prática não é ainda mais difundida? A farmacêutica Luciana de Vivo acredita que o tempo demandado e as condições necessárias para o preparo, em um mundo tão agitado, reduzem o número de adeptos às técnicas tradicionais.

“A rotina da vida moderna diminui o tempo livre, o que leva a uma valorização do que é mais prático em todas as áreas”, analisa Luciana. “Por isso, um produto que já venha pronto, que tenha propriedades como com pH ideal para contato com a mucosa nasal, em formato anatômico e dosagem única para fazer a lavagem é algo tão útil. Se for um frasco pequeno, que possa ser levado dentro da bolsa e utilizado em qualquer lugar, seja em casa, no trabalho, na escola ou em uma viagem, por exemplo, melhor ainda”, detalha a profissional.

Luciana destaca que o mercado de bem-estar já conta com uma alternativa deste tipo. Um fluidificante e descongestionante nasal que dispensa preparos prévios, ou seja, não é necessário realizar misturas ou ferver a água antes de usar. “Uma ideia concebida de forma relativamente simples, mas que é prática e expande as possibilidades de quem adere a essa prática saudável”, finaliza.