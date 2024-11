Novembro Roxo: cuidado e dedicação no atendimento a bebês prematuros do Hospital e Maternidade Tereza Ramos

Fotos: Josiane Ribeiro | Ascom SES

O Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, é referência no cuidado dos bebês que nascem prematuros, ou seja, com menos de 37 semanas de idade gestacional. Possui uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) dedicada ao atendimento de recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos, um serviço que faz parte da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

De janeiro a outubro deste ano, a unidade atendeu cerca de 77 bebês prematuros que já receberam alta. Esses pequenos foram assistidos pela Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCa). Nessa fase, os bebês prematuros, embora já estejam estáveis, ainda não atingiram o peso necessário para a alta, permanecendo na unidade junto com suas mães até alcançarem o peso necessário para a alta. O método canguru é implementado sempre que possível, tanto nas UTIs quanto na unidade de cuidados intermediários. Esse modelo de assistência neonatal oferece cuidados humanizados tanto aos recém-nascidos quanto às suas famílias.

Leiri Bassani Ribeiro, de 32 anos, residente de Caçador e recepcionista de profissão, compartilha sua experiência. Seu filho está recebendo atendimento na UTI do Hospital e Maternidade Tereza Ramos. Enquanto Davi está hospitalizado, Leiri permanece na Casa Mãe Tereza, uma estrutura que acolhe gestantes e puérperas, localizada a apenas 150 metros do hospital. A Casa oferece condições adequadas para a permanência, alimentação e acompanhamento multidisciplinar.

“Descobri, com 20 semanas, que tenho colo do útero curto e, com 23 semanas, entrei em trabalho de parto em Caçador. Fui levada pelo Samu para o Hospital Tereza Ramos e consegui segurar o neném por mais 11 dias. Após esse período, o Davi nasceu; rompeu minha bolsa e foi para a UTI com 25 semanas e 2 dias. Os profissionais do hospital sempre nos acolheram muito bem, cuidando da saúde e sobrevivência do Davi, que nasceu extremamente prematuro”, relata Leiri.

Atendimento multidisciplinar

Na unidade hospitalar, mães e familiares são recebidos com orientações das enfermeiras sobre rotinas, vestimenta e visitas. Uma equipe de psicólogos está disponível para fornecer suporte emocional sempre que necessário. Além disso, a equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e assistente social está preparada para atender às necessidades dos pais e conta com setores de apoio, como o banco de leite e o lactário.

Patrícia Andréa Werner, enfermeira coordenadora do setor neonatal, conta uma história de superação. “Temos um bebezinho, prematuro extremo, que se desvinculou do ventilador. Ele nasceu com 25 semanas e pesando apenas 900 gramas, o que representa uma grande vitória, pois esses bebês são verdadeiros guerreiros. Temos vários exemplos de superação de bebês que, com determinação, conseguiram evoluir até receber alta. Trabalhar com recém-nascidos é extremamente gratificante; são seres tão pequenos, mas que demonstram uma enorme força de superação. Muitos conseguiram se recuperar e estão se saindo bem”.

Os pacientes são encaminhados pelo Sistema Nacional de Regulação (SISREG) conforme a necessidade, recebendo bebês de diversas cidades como Chapecó, Fraiburgo, Criciúma, Balneário Camboriú, Lages e toda a região, abrangendo praticamente todo o estado.

