Secretário destaca avanços da Saúde em SC no maior evento hospitalar do sul do país

Foto: Ana Melhado/ Ascom SES

Durante a abertura do 44º Encontro Catarinense de Hospitais e IV Congresso de Gestão em Saúde realizado na tarde desta quinta-feira, 21, o secretário Diogo Demarchi Silva palestrou sobre os avanços da Saúde que têm colocado Santa Catarina em posição de referência nacional. O gestor ressaltou que parcerias focadas nas necessidades regionais e na superação de obstáculos são fundamentais.

Conforme dados apresentados, o estado possui uma população de mais de 8 milhões de habitantes, dos quais 79% dependem exclusivamente do SUS. O evento é uma realização da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina (FEHOESC) em parceria com o Instituto Santé e ocorre entre os dias 21 e 22 de novembro, em São José.



“Destacamos o compromisso do Governo de Santa Catarina com os hospitais do nosso estado. Sabemos que cada um de vocês desempenha um papel essencial, e reforço que as parcerias focadas nas necessidades regionais são fundamentais para avançarmos. Um exemplo disso está nos resultados que alcançamos: em apenas oito meses de 2024, já realizamos o mesmo número de cirurgias oftalmológicas dos últimos dois anos. E estamos confiantes de que, até dezembro, atingiremos a marca histórica de 100 mil procedimentos nessa área. Além disso, o número de cirurgias com internação vem batendo recordes sucessivos. Isso reflete o trabalho sério que estamos realizando para ampliar e melhorar o acesso à saúde”, afirma o secretário Diogo Demarchi.



Entre os dados apresentados, o gestor sublinhou o aumento de 60% na média de cirurgias eletivas realizadas na atual gestão, em comparação a 2022, além do impacto positivo da Política de Valorização Hospitalar, com o aumento dos repasses mensais destinados aos hospitais contratualizados, que proporcionou um crescimento nos investimentos, passando de R$ 336 milhões em 2022, para R$404 milhões em 2023 e R$ 683 milhões neste ano. Atualmente, Santa Catarina conta com 198 hospitais que prestam serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desses, 130 estão sob gestão estadual e 68 sob gestão municipal. Quanto à natureza jurídica, 149 são instituições sem fins lucrativos, 33 estão sob administração pública e 16 são hospitais privados.



Outro ponto de destaque foi a nova Tabela Catarinense de procedimentos cirúrgicos eletivos, que beneficiou mais de 900 tipos de cirurgias, incluindo as de alta complexidade, bem como o aumento no número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. Segundo o secretário, Santa Catarina habilitou 250 novos leitos desde 2023, liderando o ranking nacional, à frente de estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais. “O compromisso com a saúde dos catarinenses é prioridade. Hoje temos mais de 1.400 leitos de UTI ativos no estado, atendendo com excelência nossa população”, ressaltou Demarchi.



Destacou ainda às habilitações conquistadas para os serviços de alta complexidade em ortopedia, cardiologia e neurologia (trombectomia mecânica), que promovem uma maior descentralização dos atendimentos, aproximando-os da população.



Além disso, abordou a importância de recursos federais para Santa Catarina, enfatizando a necessidade da recomposição do teto MAC em R$ 300 milhões anuais. O valor é essencial para equiparar os repasses da União aos níveis de outras regiões. O teto é o valor máximo de recursos que a União repassa aos estados e municípios para custear ações e serviços de saúde de média e alta complexidade.

Foto: Reprodução/Secom SC

O presidente da FEHOESC, Giovani Nascimento, destacou o impacto positivo das ações do governo do estado. “Muitos hospitais privados e filantrópicos já conseguiram zerar as filas no estado, o que demonstra a força das parcerias e a busca constante pela excelência na gestão hospitalar”, disse. Ele reforçou que o evento visa promover a troca de conhecimentos e estratégias para qualificar ainda mais o setor.

Com o tema “Excelência em Saúde: Estratégias para o alcance dos melhores resultados”, o congresso ocorre na Arena Opus, em São José, entre os dias 21 e 22 de novembro, e reúne gestores e especialistas para discutir soluções inovadoras e sustentáveis no cuidado à saúde. Além das palestras e painéis, os participantes têm a oportunidade de visitar a Feira de Produtos e Serviços, que apresenta inovações tecnológicas para aprimorar a gestão hospitalar. O congresso é considerado o maior do segmento no Sul do Brasil.