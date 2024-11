Evento internacional sobre Doação de Órgãos e Transplantes reúne mais de 630 profissionais em SC

Foto: Divulgação / SES

Com a participação de mais de 630 profissionais presenciais e online de Santa Catarina, do Brasil e de outros países, iniciou nesta quarta-feira, 20, o 3º Fórum Internacional do Sistema Nacional de Transplantes, juntamente com a Oficina de Gestão das Centrais Estaduais de Transplantes e o 30º Curso Estadual de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes de Santa Catarina. O evento ocorre no Hotel Cambirela, na Grande Florianópolis, e celebra também os 25 anos de atuação da SC Transplantes.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, destacou a importância do encontro para a qualificação e troca de experiências. “É fundamental que consigamos, em nossa rotina, criar espaços para aprendizado e intercâmbio de conhecimentos. Estamos organizando nossa estrutura para torná-la cada vez mais eficaz, e essa iniciativa é essencial para disseminar conhecimento entre estados, municípios e hospitais, promovendo a troca de experiências no âmbito internacional”, afirma.

O primeiro dia do evento contou com a presença de Carmen Segovia, cofundadora da Organização Nacional de Transplantes da Espanha e idealizadora do curso de Comunicação em Situações Críticas. Também estão programadas participações da Coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, Patrícia Freire, e da Dra. Beatriz Domínguez-Gil, Diretora Geral da Organização Nacional de Transplantes da Espanha, nos dias 22 e 23 de novembro.

São 236 participantes presenciais e mais de 400 na forma online, conforme explica o Dr. Joel de Andrade, coordenador do SC Transplantes. “O encontro reúne coordenadores de transplantes de Santa Catarina, de todas as unidades da federação e participantes de outros países para compartilhar melhores práticas. Essa troca é importante para aprimorarmos o SC Transplantes e alcançarmos resultados ainda melhores”, destaca.

Durante todo o evento, haverá no hall a exposição “Projeto Cicatrizes”, que traz histórias emocionantes e inspiradoras de pacientes transplantados. Ainda, na sexta-feira, 22, às 19h, ocorrerá uma Sessão Especial em homenagem aos 25 anos do Sistema de Transplantes de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O evento contará com a presença de famílias de doadores de órgãos e de pessoas que foram beneficiadas por transplantes no estado.