Após Estado assumir gestão, Hospital da Criança de Chapecó amplia cirurgias eletivas

O Governo do Estado comemora um aumento de 144% em cirurgias eletivas pediátricas no Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, em Chapecó, um ano após a assinatura do Protocolo de Intenções para a transferência de gestão do município para o Estado e ampliação de serviços no Hospital. Esse índice é resultado da ampliação do atendimento na unidade que passou a ser referência em cirurgias de baixa e média complexidade para toda a região Oeste, em crianças com idade até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Antes, o hospital atendia pacientes do município, com até 12 anos de idade.

Com a assinatura do Protocolo de Intenções, em novembro de 2023, foram estabelecidos procedimentos, fluxos e condições para a transferência da gestão municipal do Hospital da Criança Augusta Müller Bohner e a cessão de uso do bem imóvel para a Secretaria de Estado da Saúde (SES). A ação garantiu a continuidade das operações e a prestação de serviços de qualidade à comunidade. Em 18 de julho, a SES assumiu a contratualização do Hospital da Criança de Chapecó.

“Desde que o Estado assumiu a gestão do Hospital da Criança de Chapecó foi ampliada a referência para cirurgias a toda a região Oeste e a faixa etária de atendimentos.Também teve ampliação das cirurgias pediátricas, que hoje o Hospital da Criança realiza em média mensal de 110 cirurgias. Recentemente houve a aprovação do projeto para a ampliação da estrutura do hospital, reforma com novos leitos”, destaca a diretora geral do Hospital da Criança de Chapecó, Jaqueline Mazoni.

De junho a outubro de 2024, foram realizadas 547 cirurgias eletivas pediátricas, um aumento de 144% referente aos primeiros cinco meses deste ano, quando contabilizados 224 procedimentos cirúrgicos.

Esse incremento é devido ao HC ter, a partir de junho, realizado cirurgias em pacientes que residem em 49 municípios da região, encaminhados pela regulação do Estado e também provindos do Pronto Socorro da unidade. Além disso, começou a ser feita cirurgia em ortopedia, sobreaviso de urgência e emergência da cirurgia geral e anestesia. Também está em processo de implantação o serviço de Bucomaxilofacial e Oftalmologia. Antes, o HC apenas realizava cirurgia geral e de otorrinolaringologia.

Atualmente, o HC opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, com uma equipe multiprofissional qualificada com 200 profissionais, entre eles de enfermagem, médicos e de apoio. Oferece serviços compatíveis com o seu porte de baixa e média complexidade, como exames de imagem, radiologia e ultrassonografia, exames de análises clínicas laboratoriais e eletrocardiograma.

O Hospital da Criança é referência para pacientes pediátricos da macrorregião Oeste. Conta com 51 leitos de internação, sendo 32 leitos de clínica médica pediátrica e 19 leitos de clínica cirúrgica pediátrica. Possui um Pronto Socorro, aberto 24 horas, que atende as urgências e emergências, com consultórios médicos, leitos de observação, além de sala de emergência, de procedimentos e suturas.