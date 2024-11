Unidade do Estado, Hospital Regional de São Miguel do Oeste recebe Prêmio de Excelência em Gestão

Foto: Divulgação/SES

O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB), de São Miguel do Oeste, foi reconhecido com o Nível II de Excelência em Gestão, em cerimônia do Prêmio Catarinense da Excelência 2024, na noite desta terça-feira, 19, realizada em Florianópolis. A unidade atingiu 250 pontos, o que valoriza o trabalho da equipe em aprimorar processos e reforça o compromisso com a qualidade no atendimento à saúde prestado à comunidade. Unidade do Governo de Santa Catarina, o hospital atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) os pacientes do Extremo Oeste.

“Essa conquista é o resultado do empenho diário de toda a equipe, que atua com um atendimento humanizado e de qualidade para nossa população. O HRTGB concorreu com empresas de diversos segmentos, e nos enche de orgulho mostrar que é possível realizar uma gestão de excelência em um hospital que atende pelo SUS. É uma vitória que deve ser celebrada por todos”, afirmou Rodrigo Lopes, Diretor Geral do HRTGB.

O Hospital Regional é referência para procedimentos de alta e média complexidade para 30 municípios do Extremo Oeste. Realiza anualmente cerca de 53 mil consultas ambulatoriais, 37 mil consultas de Pronto Atendimento, 7,5 mil internações e 5 mil cirurgias. A unidade faz parte da rede hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Com esta acreditação, o HRTGB está entre as 123 instituições brasileiras classificadas como “Acreditado Pleno” entre mais de 8 mil hospitais no país. Além disso, é o único hospital 100% SUS com essa acreditação na Região Sul e em Santa Catarina. Em 2020, obteve a acreditação ONA Nível I, renovada a cada dois anos, e, em 2024, alcançou o Nível II de “Acreditado Pleno” pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Sobre o prêmio

O Prêmio Catarinense da Excelência reconhece empresas que se destacam na gestão de suas práticas e resultados, tornando-se referência para outras instituições. A avaliação é realizada por voluntários do Excelência SC, com critérios e metodologia baseados no Prêmio Nacional da Qualidade.