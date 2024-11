Novembro Azul: Saúde lança cartilha com foco na prevenção e promoção da saúde do homem

No mês dedicado à saúde do homem, a Secretaria da Saúde lança a Cartilha de Conscientização e Prevenção da Saúde do Homem. A iniciativa faz parte das ações do Novembro Azul, voltadas para conscientizar os homens sobre a importância do autocuidado e dos exames preventivos.

Baixe aqui a cartilha!

“O mês de novembro é dedicado para fortalecermos as ações e conscientizar os homens para que cuidem de sua saúde e realizem exames periódicos. O câncer de próstata é o mais incidente na população masculina do país, mas se for diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito maiores. Por isso, queremos orientar os homens para que procurem o atendimento correto”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva.

O material reforça o lema Prevenção é a verdadeira força: assuma o controle da sua saúde, destacando a necessidade de superar o modelo cultural que ainda faz muitos homens evitarem buscar cuidados médicos. De acordo com especialistas, o acompanhamento preventivo é fundamental para evitar diagnósticos tardios e complicações de saúde.

Orientações e Cuidados Essenciais

A cartilha aborda temas como acesso e acolhimento nos serviços de saúde, saúde sexual e reprodutiva, paternidade ativa, prevenção de violências e acidentes, e o enfrentamento de doenças prevalentes na população masculina. Cada eixo visa oferecer informações práticas e estratégicas para melhorar a qualidade de vida dos homens e suas famílias.

Um dos destaques é a importância do acompanhamento pré-natal do parceiro, previsto no Guia Pré-Natal do Parceiro, que incentiva a participação ativa dos homens em todas as atividades voltadas ao planejamento reprodutivo. Além disso, reforça a realização de exames como HIV, sífilis e glicemia, bem como o papel do homem como acompanhante no período do parto, conforme assegurado pela Lei do Acompanhante (Lei nº 11.108/2005).

Outro ponto relevante da campanha é o alerta sobre o câncer de próstata e de pênis, reforçando a necessidade de exames regulares, como o PSA e o toque retal. A cartilha também aborda a prevenção ao tabagismo e à obesidade, incentivando hábitos saudáveis, prática de exercícios físicos e acompanhamento médico periódico.

Com o lema Cuidar da saúde é um ato de coragem: o homem que se cuida, se valoriza a campanha espera quebrar tabus e engajar mais homens a priorizarem sua saúde, contribuindo para uma vida mais longa e saudável.

