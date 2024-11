Seminário fortalece Centrais de Regulação de Internações Hospitalares e avança na integração da Saúde em SC

Foto: Divulgação / SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoveu, nesta segunda-feira, 18, o Seminário de Capacitação das Centrais de Regulação de Internações Hospitalares (CRIHMR) – Bancada da Urgência, no auditório do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Florianópolis. O evento reuniu profissionais que atuam nas centrais das oito macrorregiões de saúde e foi organizado pela Superintendência de Serviços Especializados e Regulação, por meio da Gerência de Regulação Estadual de Internações Hospitalares (GERIH).



O seminário destacou a importância da integração entre os serviços de urgência e emergência, como o SAMU, o transporte inter-hospitalar e as centrais de regulação de internação. Essa articulação tem se mostrado fundamental para otimizar os fluxos de atendimento, garantindo agilidade e eficiência no cuidado ao paciente em situações críticas.

Com apresentações interativas, foram compartilhados casos de sucesso das centrais de Lages e Criciúma, evidenciando como a gestão integrada pode resultar em melhores desfechos assistenciais. O seminário também ofereceu uma perspectiva médica sobre a regulação, reforçando a necessidade de articulação em rede para priorizar o cuidado ao paciente e fortalecer a assistência hospitalar em sua totalidade.

Entre os destaques da programação foi apresentada a evolução da Central Estadual Unificada, a qual implementou novas normativas e diretrizes alinhadas às políticas públicas de saúde. Também foram discutidos os avanços na retaguarda clínica e no cuidado prolongado na Grande Florianópolis e em nível estadual. Essa estrutura reforça a capacidade de atendimento em momentos de alta demanda, promovendo uma resposta mais eficiente para toda a rede de saúde. “Essas iniciativas visam fortalecer a assistência, garantindo um atendimento de qualidade em momentos críticos”, ressalta Claudia Ribeiro de Araújo Gonsalves, superintendente de Serviços Especializados e Regulação.

A transformação do serviço de saúde também foi tema de palestras conduzidas por Juliana Brasil e José Simas, coach, que abordaram questões de inteligência emocional e autoconhecimento. Eles enfatizaram o impacto do desenvolvimento humano tanto na gestão quanto no atendimento, ressaltando sua importância para a melhoria contínua dos serviços de saúde.